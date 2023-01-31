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«Арсенал» объявил о подписании Жоржиньо

вчера, 23:17

«Арсенал» объявил о переходе из «Челси» хавбека Жоржиньо. 31-летний футболист будет выступать за «канониров» под 20-м номером.

Сообщается, что Жоржиньо попадет в заявку «Арсенала» уже на ближайший матч АПЛ против «Эвертона», который пройдет в субботу.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 12:18
На таком топ уровне во главе грандов топ лиг нет явных дураков. А неудачи случаются. Факт - Артета вообще не делал запрос по нему, до конца ждали Кайседо, им необходим такой игрок. В прошлом году тоже круто шли, но провалили из-за отсутствия замены Партей.
Поэтому не надо тут фразочек "посмотрим где они будут с Жоржом, а где вы с Энцо". Арсенал большой отрыв даже от Сити, с трансферами или без, могут продержаться до конца.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 10:20
Пройденное у каждого свое мнение. Я аот считаю что Жорж один из лучших у вас был. И судя по тому какой тренер Артета, а он явно не дурак, просто так бы его не взял
azkan
azkan
сегодня в 09:29
Неожиданное ожидаемость)) Или ожидаемая неожиданность? )
С ним Челси и Италия многого достигли. Удачи ему!
Надеюсь Фернандес отлично заменит его!
И Челси и Арсеналу тоже удачи!
Imrebellion
Imrebellion ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 08:35, ред.
Че спорить? Смотреть на результат не отменяет уже пройденное. Когда команде прет, то даже со списанными игроками может стать чемпионами.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 08:29
Что спорить? Все результат покажет , гле будет Жорж с Арсеналом и где Челси с Энцо
adekvat
adekvat
сегодня в 06:52
Староват он, зачем брали не понятно, и без него не плохо справлялись.
112910415
112910415
сегодня в 06:51
тренер явно имеет в виду что-то важное ...
нам предстоит это понять по ходу дела
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:31
Теперь точно станем чемпионами!
mphuZ
mphuZ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:30
Причём тут пенальти? Я где-то писал об этом?

Ничем не примечательный игрок, у которого пик игры давно прошёл.
Gahi
Gahi ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:54
Спасибо за комплимент, Ваш комментарий на заслуженным месте. Удачи во всех делах, а так же с Вашими прекрасными комментариями о футбольных событиях.
протон
протон
сегодня в 00:42
Мне больше понравился коммент Gahi будь моя воля я бы удалился из лучших .
Gahi
Gahi
сегодня в 00:31
И всё-таки это случилось Жоржиньо переходит в "Арсенал" с чем можно поздравить болельщиков команды. В этом трансфере на флажке сумма сделки составит 12 млн фунтов, ну и важное для игрока это условия личного контракта с полузащитником уже согласованы, соглашение для 31-летнего футболиста будет рассчитано до июня 2024 года, в него будет включена и опция продления еще на сезон. Важным фактором для осуществления этой сделки стала заинтересованность самого главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, который так настаивал в этом трансфере. Нужно напомнить что Жоржинье два года назад в 2021 год помог своим командам выиграть Лигу Чемпионов и чемпионат Европы где являлся ключевым игроком команды. Многие считают что Жоржиньо немного, сдал, но учитывая за сколько это обошлось клубу то это по нынешним меркам не так дорого. А вот как футболист, который может еще на опыте помочь "Арсеналу" и это вполне вероятно. И ещё возможен такой вариант что Артета вернет Жоржиньо на прежний уровень в котором он так себя проявил на футбольном поле, что финишировал в тройке на "Золотой мяч-2021»" и стал первым таким игроком в "Челси" со времен Лэмпарда-2005 году. Удачи
Imrebellion
Imrebellion ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:07
у Арсенала Артеты дела идут хорошо, может и встроит Жоржа каким-то образом. Но он очевидно не замена ни Партей, ни Кайседо, даже близко нет. И это тоже факт что он сам хотел уйти в Италию, еще тогда вместе с Сарри в Юве. Контракт истекал, вариант с Турином отпал. Впихнули также как и Виллиана, сложно называть это продуманным планом пушкарей.
протон
протон ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:57
Да уж, зашел на сайт узнать как у Арсенала обстоят дела с покупкой Кайседо в качестве укрепления важной позиции для борьбы за чемпионство, а в итоге увидел как в очередной раз покупаем пенсионера у пенсионеров. Надеюсь Артета знает что-то об игре Жоржиньо чего не знаем мы
Imrebellion
Imrebellion ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:54, ред.
Физрук из Хогвартса? Жоржиньо не мог деградировать?? А ты смотрел все игры Челси при Сарри и до этого момента? Сборной Италии до ЧЕ и после?? Если трезво оценивать способности игрока, то там только умение раздавать передачи - и то, в статике, когда не накрывают. Рядом с такими пахарями как Канте и Ковачичом, у него получается выполнить свою роль за 90 минут. А так, нет. Слишком очевидное слабое звено, коим постоянно пользовались наши соперники. А за свой стиль пижонского пенальтиста, он поплатился вдвойне на всю карьеру.

В Арсенале мб будет заменой Джаке или Эдегору, но там большая вероятность что он может сильно облажаться и стоить чемпионства.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 23:46
Вот на кой хрен этот козлик нужен Канонирам!
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:44
Пенальтиста прикупили
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:36
Значит Фернандес либо Кайседо переходят в Челси.
Не совсем понятный трансфер для Арсенала, Жоржик в последние 1,5 сезона сдал прилично.
протон
протон ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 23:25
Он был хорош в системе Сарри и Манчини на ЧЕ. Не может же так быстро игрок деградировать, просто не подходит под физрука из Хогвартса. Надеюсь, Артета знает, что делает, и сможет выжать максимум с Жоржа
При доминантном типе игры - Жоржиньо очень хорош.
Если ты видишь у него только одно игровое качество (прыгать перед пенкой) , то подумай, может футбол не твое..
Если игрок обыграл кого-то, забил или отобрал мяч в подкате то крутой, а если просто круто пасует мяч, хорошо двигается без мяча и задаёт направления атакам то он неликвид
mphuZ
mphuZ
вчера в 23:21
Зачем?
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