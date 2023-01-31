«Арсенал» объявил о подписании Жоржиньо

«Арсенал» объявил о переходе из «Челси» хавбека Жоржиньо. 31-летний футболист будет выступать за «канониров» под 20-м номером.
Сообщается, что Жоржиньо попадет в заявку «Арсенала» уже на ближайший матч АПЛ против «Эвертона», который пройдет в субботу.
При доминантном типе игры - Жоржиньо очень хорош.
Если ты видишь у него только одно игровое качество (прыгать перед пенкой) , то подумай, может футбол не твое..
Если игрок обыграл кого-то, забил или отобрал мяч в подкате то крутой, а если просто круто пасует мяч, хорошо двигается без мяча и задаёт направления атакам то он неликвид
При доминантном типе игры - Жоржиньо очень хорош.
Если ты видишь у него только одно игровое качество (прыгать перед пенкой) , то подумай, может футбол не твое..
Если игрок обыграл кого-то, забил или отобрал мяч в подкате то крутой, а если просто круто пасует мяч, хорошо двигается без мяча и задаёт направления атакам то он неликвид
В Арсенале мб будет заменой Джаке или Эдегору, но там большая вероятность что он может сильно облажаться и стоить чемпионства.
В Арсенале мб будет заменой Джаке или Эдегору, но там большая вероятность что он может сильно облажаться и стоить чемпионства.