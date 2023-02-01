Бывший полузащитник МЮ Кагава вернулся в клуб, в котором начинал карьеру

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сегодня, 11:27

Полузащитник «Сент-Трюйдена» перешёл в японский клуб «Сересо Осака».

Детали контракта с игроком не разглашаются. Кагава начинал свою карьеру в «Сересо Осака», где выступал с 2006 по 2010 год.