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Бывший полузащитник МЮ Кагава вернулся в клуб, в котором начинал карьеру

сегодня, 11:27

Полузащитник «Сент-Трюйдена» Синдзи Кагава перешёл в японский клуб «Сересо Осака».

Детали контракта с игроком не разглашаются. Кагава начинал свою карьеру в «Сересо Осака», где выступал с 2006 по 2010 год.

Бывший полузащитник МЮ Кагава вернулся в клуб, в котором начинал карьеру

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:10
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    сегодня в 11:33
    Спасибо.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:28
    Вернулся чтобы там и закончить!
    Гость
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