Бывший полузащитник МЮ Кагава вернулся в клуб, в котором начинал карьеру

Полузащитник «Сент-Трюйдена» Синдзи Кагава перешёл в японский клуб «Сересо Осака».
Детали контракта с игроком не разглашаются. Кагава начинал свою карьеру в «Сересо Осака», где выступал с 2006 по 2010 год.
Полузащитник «Сент-Трюйдена» Синдзи Кагава перешёл в японский клуб «Сересо Осака».
Детали контракта с игроком не разглашаются. Кагава начинал свою карьеру в «Сересо Осака», где выступал с 2006 по 2010 год.
Читаю комменты здесь, и складывается впечатление, что термин "раздвоение личности" очень узок. Но вот мне не подобрать слова к диагнозу клоноводов:
разСТОение личности? РазСТОПИЦЦОТение?
Помогите подобрать слово, кто ф курсе...
Читаю комменты здесь, и складывается впечатление, что термин "раздвоение личности" очень узок. Но вот мне не подобрать слова к диагнозу клоноводов:
разСТОение личности? РазСТОПИЦЦОТение?
Помогите подобрать слово, кто ф курсе...