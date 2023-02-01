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«Ноттингем Форест» подписал полузащитника «Ньюкасла»

сегодня, 10:00

Пресс-служба «Ноттингем Форест» объявила о переходе полузащитника «Ньюкасла» Джонджо Шелви.

Контракт с хавбеком подписан до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается.

«Ноттингем Форест» подписал полузащитника «Ньюкасла»

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:27
Интересно за сколько они его взяли!
vhh794zx6ufm
vhh794zx6ufm ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 10:06
Так он вроде сейчас тыща? Может, наоборот уменьшить?

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