«Ноттингем Форест» подписал полузащитника «Ньюкасла»

Пресс-служба «Ноттингем Форест» объявила о переходе полузащитника «Ньюкасла» Джонджо Шелви.
Контракт с хавбеком подписан до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается.
Пресс-служба «Ноттингем Форест» объявила о переходе полузащитника «Ньюкасла» Джонджо Шелви.
Контракт с хавбеком подписан до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается.
03:19
2 ЯНВ Стартовый капитал Группа Численко И.
Основной конкурс +1000 1100
01:53
СЕГОДНЯ Стартовый капитал Группа Нетто И.
Основной конкурс +1000 1000
03:19
2 ЯНВ Стартовый капитал Группа Численко И.
Основной конкурс +1000 1100
01:53
СЕГОДНЯ Стартовый капитал Группа Нетто И.
Основной конкурс +1000 1000