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Анчелотти — о Бензема и Модриче: «Легенды должны остаться в „Реале“»

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:31
Золотые слова, чтобы там Карло решал
shur
shur
вчера в 17:17, ред.
...каких то глобальных перемен в Ла Лиге не предвидется, команды те же , игроки те же, скорости те же, Я к тому что
здоровье позволяет, так и пусть играют на радость клубу и
публике...!!!
sova147
sova147
вчера в 15:43
Надеюсь контракты будут продолжены только в Реале
A.S.A
A.S.A ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 15:33
Хорошая была борьба между мной, Вами и Пойетом, но увы и ах....
В этом месяце даже не думаю о нормальной игре, клоны всех сортов в группе+несколько хороших игроков
Capral
Capral
вчера в 15:23
Правильно Анчелотти сказал- поддерживаю!!! Обидно только, что другую легенду Реала, Роналду- не удержали...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:20
Ангел неБесГрешен - Растиражированный.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:08
Нужно искать им равноценную замены.... они не вечны
Гость
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