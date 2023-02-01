Анчелотти — о Бензема и Модриче: «Легенды должны остаться в „Реале“»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника Луки Модрича и нападающего Карима Бензема.
Легенды «Реала» должны остаться в «Реале».
Текущие контракты Модрича и Бензема с мадридским клубом истекают летом 2023 года.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника Луки Модрича и нападающего Карима Бензема.
Легенды «Реала» должны остаться в «Реале».
Текущие контракты Модрича и Бензема с мадридским клубом истекают летом 2023 года.
здоровье позволяет, так и пусть играют на радость клубу и
публике...!!!
здоровье позволяет, так и пусть играют на радость клубу и
публике...!!!
В этом месяце даже не думаю о нормальной игре, клоны всех сортов в группе+несколько хороших игроков
В этом месяце даже не думаю о нормальной игре, клоны всех сортов в группе+несколько хороших игроков