Составлен отчёт о сексизме в Федерации футбола Франции

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вчера, 23:45

Следователи подготовили отчёт об эпизодах проявления сексизма в Федерации футбола Франции (FFF). Ранее было начато расследование по поводу домогательств, в которых принимал участие бывший глава FFF .

Учитывая поведение и высказывания по отношению к женщинам, публичные заявления и неудачи в управлении FFF, у Ле Грэ больше нет необходимой легитимности для управления французским футболом. В течение последних двух лет поведение Ле Грэ не соответствовало требованиям, которые обязан соблюдать президент спортивной федерации, полномочия которому передает государство. Слушания выявили оскорбительное отношение Ле Грэ к женщинам, которое можно назвать сексистским.

Помимо этого, в документе отмечается, что политика FFF в плане борьбы с сексизмом неэффективна. Окончательная версия документа будет готова к 15 февраля, после чего его передадут в прокуратуру Парижа.