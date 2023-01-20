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Робиньо может быть посажен в тюрьму в Бразилии

сегодня, 09:40

Бывший игрок сборной Бразилии Робиньо, осужденный в Италии за изнасилование на 9 лет, может быть посажен в тюрьму, несмотря на то, что скрывается от правосудия у себя на родине.

Бразильский министр юстиции Флавио Дино заявил, что его подведомственные сейчас занимаются данным вопросом и изучают правомерность возможного помещения футболиста в заключение. Сам министр считает, что Робиньо вполне может оказаться за решеткой.

Отметим, что эпизод с изнасилованием случился еще в 2013 году. У Робиньо было 5 сообщников.

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Робиньо
Перевод с globo.com
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:23
Можно в ЧВК записаться.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:27
Срочно в Россию надо перебираться. Промес в пример.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:39
Интересно как-то получается 10 лет прошло, а компромат у кого-то всё это время под сукном лежал настала время и заочно осудили. А Робиньо которому 25 января исполниться 39 лет собирается вернуться чтобы продолжать играть в футбол и ведёт переговоры с командами в Бразилии. Как говорится "Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:49
Зато у нас уголовничек разгуливает по Москве.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:48
Порнушка - групповушка...
К ответу.
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:36, ред.
Промес никого не насиловал...там были мужские разборки...тем более Россия не Бразилия...дырку им от бублика, а не Промеса...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:33
Изнасилование было десять лет назад. Всё это время Робиньо был нужен и его прикрывали. Сейчас он стал не нужен и его решили сдать.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 09:59
За все свои поступки нужно отвечать...
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 09:55
Дайте им спокойно жить. Каждный день то же самое: Дани, Робиньо...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:45
Промесу на заметку...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:44
Закон для всех ,надо в тюрьму!
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