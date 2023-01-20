Робиньо может быть посажен в тюрьму в Бразилии

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сегодня, 09:40

Бывший игрок сборной Бразилии , осужденный в Италии за изнасилование на 9 лет, может быть посажен в тюрьму, несмотря на то, что скрывается от правосудия у себя на родине.

Бразильский министр юстиции Флавио Дино заявил, что его подведомственные сейчас занимаются данным вопросом и изучают правомерность возможного помещения футболиста в заключение. Сам министр считает, что Робиньо вполне может оказаться за решеткой.

Отметим, что эпизод с изнасилованием случился еще в 2013 году. У Робиньо было 5 сообщников.