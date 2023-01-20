Дани Алвеса заключили под стражу

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сегодня, 20:48

Экс-защитника «Барселоны» взяли под стражу на время расследования дела о предполагаемом сексуальном насилии.

В пресс-службе Высшего суда Каталонии прокомментировали вопрос:

Судья согласился на временное заключение под стражу без залога в связи с открытым делом по подозрению в сексуальном насилии.

Суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, которое Алвес якобы совершил в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Бразильца задержали в пятницу, он дал показания перед судом. Футболист и его окружение отвергают все обвинения.