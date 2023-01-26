Брат Алвеса: «Дани стал жертвой дьявольского заговора»

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вчера, 10:38

Ней Алвес высказался о ситуации, в которую угодил его брат . Игрок находится под стражей из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Дани попал в ловушку, но он не сдастся. У него была безупречная карьера, а сейчас он стал жертвой демонического и дьявольского заговора.

По слухам, Алвесу может грозить до 12 лет тюрьмы.