Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

Брат Алвеса: «Дани стал жертвой дьявольского заговора»

вчера, 10:38

Ней Алвес высказался о ситуации, в которую угодил его брат Дани Алвес. Игрок находится под стражей из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Дани попал в ловушку, но он не сдастся. У него была безупречная карьера, а сейчас он стал жертвой демонического и дьявольского заговора.

По слухам, Алвесу может грозить до 12 лет тюрьмы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дани Алвеса перевели в более комфортную тюрьму
23 января
СлухиДаниэль Алвес может получить до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства
21 января
Дани Алвеса заключили под стражу
20 января
Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес задержан полицией Испании
20 января
Робиньо может быть посажен в тюрьму в Бразилии
20 января
Промеса защищают, вспоминая Старостиных. «Спартак» не комментирует дело с двумя трупами
18 январяВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии21
Сортировать
Все комментарии
dikalot
dikalot
вчера в 14:39
Жаль Дани Алвеса, столько выиграл, теперь в тюрьме.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 14:26
Не брат ты мне......
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:57
КОнечно, не очень приятно, когда кумиров сажают. Но перед законом все равны. Лишь бы суд был справедливым, а показания потерпевшей искренними.

И всё же, у меня большой вопрос по ситуации, как она оказалась с ним в туалете? Если пошла добровольно, то значит примерно понимала, что к чему и зачем. Не насильно же он её при людях потащил туда.
А вообще, никогда не понимал таких людей с такими деньгами. У тебя миллионы долларов зарплата в год. Ты можешь снять целый девятиэтажный дом на сутки, чтоб никто из соседей тебя не спалил и туда езжай и занимайся. А девушка если поедет, значит хочет.
А ты берёшь и в грязном туалете ночного клуба это делаешь... Любой нормальный человек побрезговал бы этим так заниматься. А ты ещё и известный чувак, тебя все знают. Неужели это не накладывает никакую ответственность? Неужели с комфортом это делать не приятнее? Он бы ещё в машине как подросток этим занялся. Должна же быть солидность.
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 12:18
Рональдиньо, теперь Алвес... Что за мир, злодеев не могут поймять, а сожают чемпионов.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:10
Это происки мирового империализма.
galem72
galem72
вчера в 11:04
С демонами и дьяволами — это на "лечебный" эфир к вечернему соловью. ))
shlomo
shlomo
вчера в 10:41
Ситуация конечно непонятная... посмотрим чем дело закончится...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 