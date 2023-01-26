Брат Алвеса: «Дани стал жертвой дьявольского заговора»

Ней Алвес высказался о ситуации, в которую угодил его брат Дани Алвес. Игрок находится под стражей из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Дани попал в ловушку, но он не сдастся. У него была безупречная карьера, а сейчас он стал жертвой демонического и дьявольского заговора.
По слухам, Алвесу может грозить до 12 лет тюрьмы.
И всё же, у меня большой вопрос по ситуации, как она оказалась с ним в туалете? Если пошла добровольно, то значит примерно понимала, что к чему и зачем. Не насильно же он её при людях потащил туда.
А вообще, никогда не понимал таких людей с такими деньгами. У тебя миллионы долларов зарплата в год. Ты можешь снять целый девятиэтажный дом на сутки, чтоб никто из соседей тебя не спалил и туда езжай и занимайся. А девушка если поедет, значит хочет.
А ты берёшь и в грязном туалете ночного клуба это делаешь... Любой нормальный человек побрезговал бы этим так заниматься. А ты ещё и известный чувак, тебя все знают. Неужели это не накладывает никакую ответственность? Неужели с комфортом это делать не приятнее? Он бы ещё в машине как подросток этим занялся. Должна же быть солидность.
И всё же, у меня большой вопрос по ситуации, как она оказалась с ним в туалете? Если пошла добровольно, то значит примерно понимала, что к чему и зачем. Не насильно же он её при людях потащил туда.
А вообще, никогда не понимал таких людей с такими деньгами. У тебя миллионы долларов зарплата в год. Ты можешь снять целый девятиэтажный дом на сутки, чтоб никто из соседей тебя не спалил и туда езжай и занимайся. А девушка если поедет, значит хочет.
А ты берёшь и в грязном туалете ночного клуба это делаешь... Любой нормальный человек побрезговал бы этим так заниматься. А ты ещё и известный чувак, тебя все знают. Неужели это не накладывает никакую ответственность? Неужели с комфортом это делать не приятнее? Он бы ещё в машине как подросток этим занялся. Должна же быть солидность.