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Китайская компания поможет РФС внедрить систему определения офсайда

сегодня, 13:17

РФС и компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий.

Технология используется для графического анализа потенциальных ситуаций офсайда в футболе. Она была протестирована в некоторых матчах РПЛ, до конца сезона планируется использовать её на всех матчах лиги и телетрансляциях. На данный момент система проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:53
ура, мы спасены ! )
Gahi
Gahi
сегодня в 17:49
Куда девались отечественные талантливые люди, особенно вундеркинды, которые были чуть ли не в каждом городе.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:13
Вот и вернулась нам высокотехнологическая благодарность за ватники,переданные в конце сороковых.
memphis
memphis
сегодня в 15:37
А что "Офсайд и точка" не смогли сделать?)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:50

А где же наши Доки...
drug01
drug01 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:30
Это будет весомая помощь
lotsman
lotsman
сегодня в 14:01
Лучше пусть судьи определяют, веселее будет.))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:31, ред.
Вот и к нам пришёл прогресс !)
1 984
1 984 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:30, ред.
А вот здесь я соглашусь, для попадания в группу без призов, приходилось несколько раз разбивать крупную ставку (1000) на 10 мелких по (100), что дико бесило, если же так делать армией клонов - это займёт уйму времени, и может сработать!
P.s. и если уж вносить изменения, то хотелось бы попросить снизить входной порог в группы без призов и точного счёта, поскольку жизнь этих групп держится на "добрых" клонах, которым нужно ставить по 30 ненужных ставок для обеспечения жизнедеятельности группы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:28
Посмотрим в деле сие чудо китайского ширпотреба)
shlomo
shlomo
сегодня в 13:19
Ну да...а то РПЛ не знает куда девать деньги, вот и нашли куда...
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