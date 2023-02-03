Китайская компания поможет РФС внедрить систему определения офсайда

РФС и компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий.
Технология используется для графического анализа потенциальных ситуаций офсайда в футболе. Она была протестирована в некоторых матчах РПЛ, до конца сезона планируется использовать её на всех матчах лиги и телетрансляциях. На данный момент система проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА.
А где же наши Доки...
А где же наши Доки...
P.s. и если уж вносить изменения, то хотелось бы попросить снизить входной порог в группы без призов и точного счёта, поскольку жизнь этих групп держится на "добрых" клонах, которым нужно ставить по 30 ненужных ставок для обеспечения жизнедеятельности группы.
P.s. и если уж вносить изменения, то хотелось бы попросить снизить входной порог в группы без призов и точного счёта, поскольку жизнь этих групп держится на "добрых" клонах, которым нужно ставить по 30 ненужных ставок для обеспечения жизнедеятельности группы.