Цифровизация футбола. На чемпионате мира проверят новую систему ВАР

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сегодня, 08:50

С офсайдами будет проще разбираться.

ФИФА утверждает, что ВАР на чемпионате мира в Катаре будет необычайно быстрым и качественным. Утверждение интересное, и мы не будем уподобляться легендарному Сергею Дружко, конечно, проверим его, но после мирового первенства. А пока посмотрим, что там такого инновационного придумала ФИФА , и решат ли эти новшества существующие проблемы ВАР. А они действительно есть.

Началось со скандала

Любой читатель навскидку может вспомнить несколько скандальных или хотя бы спорных решений ВАР. Мы все собирать не будем. Скажем лишь, что даже в финале прошлого чемпионата мира не обошлось без кривотолков и шушуканий по поводу решений судей. Если забыли, то речь о матче между сборными Франции и Хорватии, в котором при счете 1:1 главный арбитр из Аргентины Нестор Питана назначил пенальти, реализованный Антуаном Гризманном.

Тогда ему о решении назначить пенальти подсказала бригада ВАР. В штрафной хорватов мяч отскочил в руку Ивану Перишичу. Питана долго сам рассматривал многочисленные повторы и в итоге решился указать на «точку». Что было дальше – все помнят. Тогда многие возмутились. А Рой Кин, например, назвал это решение «отвратительным».

Четыре года спустя вокруг ВАР все те же противоречия. И фанаты, кроме того, сильно раздражены тем, сколько времени требуется на принятие решения. Нередко само решение не так очевидно, как могло бы показаться: ведь у вас есть повторы со множества ракурсов! Но использование ВАР на чемпионате мира в России было признано успешным, и его развитию дали толчок. Посмотрим, что улучшат в Катаре.

Уже обкатали

Чемпионат в Катаре не будет дебютантом в новой схеме работы ВАР. Ее уже обкатали в Лиге чемпионов – это полуавтоматическая система определения офсайда. Подсчитано, что больше всего времени ВАР тратит именно на этот аспект игры. Просмотр повторов, возможно, не так затянут, как в случае с голом или особенно пенальти, но офсайдов обычно гораздо больше, чем голов и пенальти, поэтому накапливается упущенное время, и паузы раздражают.

Новая система использует 12 специальных камер, установленных по всему стадиону. Они отслеживают как мяч, так и 29 точек на теле каждого футболиста. Причем система сканирует положение этих точек 50 раз в секунду. При обнаружении системой офсайда она будет давать автоматический сигнал оператору. Затем на ВАР быстро смотрят самолично правильность определения офсайда системой и подтверждают решение. В ФИФА утверждают, что процесс займет несколько секунд.

Важно отметить, что после принятия окончательного решения ВАР ФИФА обещает показывать детальную 3D-анимацию эпизода с пояснениями для телезрителей и тех, кто находится на стадионе.

Надо отметить, что ФИФА впервые эту технологию продемонстрировала в 2019 году. В прошлом году она была опробована на Кубке арабских наций в Катаре, а потом на Клубном чемпионате мира в ОАЭ . Некоторые испытания проводились также на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Чипированный мяч

Важную роль в полуавтоматической системе фиксации офсайда играет мяч. Ведь нужно не только положение игрока, но и момент передачи. Об этом ФИФА тоже позаботилась. Мячи AlRihla для ЧМ -2022 оснащены специальными датчиками, которые сканируют состояние мяча уже 500 раз в секунду, передавая данные в комнату ВАР.

Система сама сопоставляет положение «точек интереса» каждого игрока и выставляет момент и точку совершения передачи в потенциальный офсайд. Впрочем, повторимся, что вручную каждое решение будет тут же проверяться человеческим глазом.

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что обновленная система сделает ВАР еще более удобным и надежным.

«Это эволюция систем ВАР, которые были внедрены по всему миру, — сказал Инфантино. – Эта технология – кульминация трех лет целенаправленных исследований, призванных предоставить все самое лучшее для команд, игроков, болельщиков, которые приедут в Катар на чемпионат мира. ФИФА гордится проделанной работой и ждет, когда весь мир увидит преимущества новой системы».

Отправка в массы

Сложно ожидать, что непростая и весьма навороченная технологически система появится как приложение к существующим по всему миру системам ВАР. В России так вообще наметился скорее регресс с «потерей» офсайдных линий. Но Английская Премьер-Лига, готовая быть передовой во многих областях, уже запланировала голосование среди команд. Оно состоится после чемпионата мира, где все увидят, насколько система эффективна.

Если клубы одобрят ее внедрение, то уже со следующего сезона она появится в Англии. Конечно, это сопряжено с дополнительными затратами на оборудование стадионов, но в АПЛ уже девять команд имеют необходимую базовую инфраструктуру Hawkeye, которая вместе с классической системой ВАР существенно облегчит внедрение полуавтоматической фиксации офсайдов.

Проблемы останутся

Но снимет ли эта система с повестки те претензии, которые предъявляются ВАР? Давайте вспомним, с чего мы начали этот разговор. С истории про пенальти и игру рукой. Вот уж в такой ситуации никакая совершенная система не помогла бы. Все в итоге свелось к решению Питаны. И уже после того случая мы неоднократно видели такие же точно попадания мяча в руку. И тогда одни арбитры назначали пенальти, другие – нет. Это, пожалуй, самое тонкое место во всей системе. Пожалуй, подробнее о нем поговорим позднее.

Главное, в чем поможет новая система, это сокращение времени просмотра повторов. Но теперь будет любопытно, как разрешится другая новая проблема, вызванная ВАР. Это момент поднятия флажка ассистентом главного арбитра. Уже была масса уточнений, рекомендаций и прочих разъяснений. Но каждый раз все по-разному. Нет баланса между поспешностью, которая грозит лишением команды возможности забить гол в случае ошибки, и медлительностью, которая грозит получением травмы игроком, когда эпизод должен был давно закончиться, если бы судья поднял флажок, когда увидел офсайд. Такие печальные случаи мы уже видели. Было бы здорово, чтобы теперь эта новая система автоматически давала какой-то сигнал об офсайде. Как та, что фиксирует гол по факту пересечения мячом линии ворот.