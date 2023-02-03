Ибрагимович впервые за 8 месяцев тренировался с «Миланом»

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сегодня, 18:33

Нападающий сегодня провёл первую часть тренировки с «Миланом» в общей группе. Об этом сообщает журналист Антонио Витиелло.

Последний раз швед выходил на поле 22 мая 2022 года. После Златан перенёс операцию на колене и восстанавливался.