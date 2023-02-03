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Ибрагимович впервые за 8 месяцев тренировался с «Миланом»

сегодня, 18:33

Нападающий Златан Ибрагимович сегодня провёл первую часть тренировки с «Миланом» в общей группе. Об этом сообщает журналист Антонио Витиелло.

Последний раз швед выходил на поле 22 мая 2022 года. После Златан перенёс операцию на колене и восстанавливался.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:52
Надеюсь, что мы всё же ещё увидим Ибру в деле и его голы-шедевры. Очень давно он не выходил на поле. И какую же надо иметь запредельную мотивацию, чтобы, получив тяжелейшую травму в 40 лет, не завязать с футболом! Браво, великий мастер! Ждём возвращения на поле, а то посыпался Милан после твоего долгого отсутствия.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:25
Его присутствие подстегнут других.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:12
Милану его явно не хватало, ждём его возвращения, похоже Ибра вечный
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:51
Зачем им неиграющий ветеран?
drug01
drug01
сегодня в 18:49
Златану не надо спешить надо полностью поправить здоровье и затем выходить на поле
Sigurd Ring
Sigurd Ring
сегодня в 18:41
Плохо работает царскосельская железная дорога. Обратной связи нету никакой.
Каждый день одно и тоже, из пустого в порожнее. А воз и ныне там.
При этом позиция администрации так и остаётся тайной за семью печатями.
Хоть что-нибудь бы уже сказали.
Мол, да, мы в курсе проблемы и решаем её.
Или, нет, ничего менять не будем, расходитесь уже по домам.
Или, может быть, мы подумаем, решение примем позже.
Ну или хоть что-нибудь.
А так, тишина удручает больше всего.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:37
Не знаю, что вам ответить. Не ко мне эти вопросы..
А администрация молчит. Видимо их всё устраивает.
Гость
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