Ибрагимович впервые за 8 месяцев тренировался с «Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович сегодня провёл первую часть тренировки с «Миланом» в общей группе. Об этом сообщает журналист Антонио Витиелло.
Последний раз швед выходил на поле 22 мая 2022 года. После Златан перенёс операцию на колене и восстанавливался.
Каждый день одно и тоже, из пустого в порожнее. А воз и ныне там.
При этом позиция администрации так и остаётся тайной за семью печатями.
Хоть что-нибудь бы уже сказали.
Мол, да, мы в курсе проблемы и решаем её.
Или, нет, ничего менять не будем, расходитесь уже по домам.
Или, может быть, мы подумаем, решение примем позже.
Ну или хоть что-нибудь.
А так, тишина удручает больше всего.
Каждый день одно и тоже, из пустого в порожнее. А воз и ныне там.
При этом позиция администрации так и остаётся тайной за семью печатями.
Хоть что-нибудь бы уже сказали.
Мол, да, мы в курсе проблемы и решаем её.
Или, нет, ничего менять не будем, расходитесь уже по домам.
Или, может быть, мы подумаем, решение примем позже.
Ну или хоть что-нибудь.
А так, тишина удручает больше всего.
А администрация молчит. Видимо их всё устраивает.
А администрация молчит. Видимо их всё устраивает.