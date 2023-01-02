Инфантино хочет, чтобы в каждой стране мира был стадион имени Пеле

Президент ФИФА попросил все страны мира назвать хотя бы по одному местному стадиону в честь бывшего футболиста сборной Бразилии . Чиновник посетил церемонию прощания с легендарным игроком «селесао».

Я испытываю много эмоций. Очень тоскливо, но при этом на моем лице видна улыбка, поскольку Пеле подарил нам много поводов для этого. Мы будем помнить короля. Просим все страны мира организовать перед матчами минуту молчания.

Помимо этого, мы просим все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы будущие поколения понимали, насколько он важен.