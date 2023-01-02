Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИнфраструктура

Инфантино хочет, чтобы в каждой стране мира был стадион имени Пеле

вчера, 18:58

Президент ФИФА Джанни Инфантино попросил все страны мира назвать хотя бы по одному местному стадиону в честь бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле. Чиновник посетил церемонию прощания с легендарным игроком «селесао».

Я испытываю много эмоций. Очень тоскливо, но при этом на моем лице видна улыбка, поскольку Пеле подарил нам много поводов для этого. Мы будем помнить короля. Просим все страны мира организовать перед матчами минуту молчания.

Помимо этого, мы просим все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы будущие поколения понимали, насколько он важен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВ Мордовии хотят возродить футбольный клуб
31 декабря 2022
Слухи«Спартак» намерен возродить вторую команду
26 декабря 2022
В Катаре начали демонтировать один из стадионов, принявших матчи ЧМ-2022
07 декабря 2022
Стадион в Омске собираются построить при государственно-частном партнёрстве
10 ноября 2022
«Оренбург» выполнил работу по улучшению обеспечения безопасности на матчах
07 октября 2022
Матыцын: «Мы рассматриваем вопрос по восстановлению „Спартака-2“»
26 сентября 2022
Все комментарии
Знатог
Знатог
вчера в 23:29
Пеле-Газпром.
karnager
karnager ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Почему? Нас же выкинули. Если переименуем стадион и вернут, то хоть все стадионы, даже Галицкого
Elliada
Elliada
вчера в 19:23
у него имя не звучное.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:20
Россия на его просьбу точно откликнется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 