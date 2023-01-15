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ГлавнаяНовостиИнфраструктураФранция. Лига 1 2022/2023

Мэр Парижа исключила продажу ПСЖ стадиона «Парк де Пренс»

сегодня, 11:29

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что стадион «Парк де Пренс», на котором домашние игры проводит ПСЖ, не подлежит продаже.

Ранее сообщалось о том, что парижский клуб хотел приобрести объект за 40 млн евро.

Очевидно, что «Парк де Пренс» не продаётся. И продаваться не будет. Это твёрдая и окончательная позиция. Стадион — исключительное наследие парижан.

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Все комментарии
1 984
1 984 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:03
Благодаря этим "клонам" есть возможность играть в данной группе. Без них не набирается минимально необходимое количество участников.
По сути все эти клоны делают одинаковые ставки. Лично я воспринимаю их за одного участника, что по сути так и есть.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:56
Пусть так оно и будет.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:49
Ну с одной стороны правильное решение, но могут и надавить на мэра...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:48
Ахах) Пока не придут катарцы с несколькими лярдами долларов.
Гость
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