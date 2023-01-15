Мэр Парижа исключила продажу ПСЖ стадиона «Парк де Пренс»

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сегодня, 11:29

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что стадион «Парк де Пренс», на котором домашние игры проводит ПСЖ , не подлежит продаже.

Ранее сообщалось о том, что парижский клуб хотел приобрести объект за 40 млн евро.