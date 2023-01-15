Мэр Парижа исключила продажу ПСЖ стадиона «Парк де Пренс»

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что стадион «Парк де Пренс», на котором домашние игры проводит ПСЖ, не подлежит продаже.
Ранее сообщалось о том, что парижский клуб хотел приобрести объект за 40 млн евро.
Очевидно, что «Парк де Пренс» не продаётся. И продаваться не будет. Это твёрдая и окончательная позиция. Стадион — исключительное наследие парижан.
По сути все эти клоны делают одинаковые ставки. Лично я воспринимаю их за одного участника, что по сути так и есть.
По сути все эти клоны делают одинаковые ставки. Лично я воспринимаю их за одного участника, что по сути так и есть.