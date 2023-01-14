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«Манчестер Юнайтед» раздумывает над сносом «Олд Траффорд»

сегодня, 10:28

Английский «Манчестер Юнайтед» недоволен текущим состоянием своей домашней арены «Олд Траффорд». В клубе понимают, что стадион морально устарел, и хотят его обновить.

Одной из опций является снос «Олд Траффорд» и постройка нового стадиона за 2 млрд фунтов.

Второй, более бюджетный, вариант — реконструкция нынешней арены примерно за 1 млрд фунтов. Выбор в пользу реконструкции может быть сделан еще и по той причине, что против сноса «Олд Траффорд» выступают фанаты МЮ.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:10
Никто им не даст этого сделать . Этот стадион знает весь мир
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:01
По логике они должны хотеть "Этихад" снести....а они свой затеяли с землёй сравнять...

Ну и правильно...
Один город - одна команда...
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:44
Сносить не стоит арену, если есть вариант зделать реконструкцию. Еще и в финансовом плане в половину дешевле обойдется. Еще самое главное ето история арены. Не стоит сносить историю клуба, лучше подойти к этому вопросу обдумано не спеша. Провести опрос с болельщиками и т д. Хотя болельщики свою точку зрения на этот счет уже сообщили. Олд Траффорд ето история клуба икона которую не стоит координально менять или и вовсе уничтожать.
galem72
galem72
сегодня в 10:43
Пока не придёт новый папик, никаких шевелений в сторону модернизации не будет.
Я, конечно, против сноса, но порой бывает, что реконструкцию не совершить без частичной ликвидации оригинала. А стадион, да и тренировочная инфраструктура в целом, действительно морально и технически устарели и с этим нужно что-то делать.
Ни в коем случае не поддерживаю партка с его убогой вьюхой, но там он сказал правильные вещи, что развитие материальной базы клуба остановилось где-то в начале 00-х.
Очевидно, что никакие трансферы и новые тренеры не заменят качественный спортивный процесс, который должен протекать в большой клубе на высочайшем уровне.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 10:37
Реконструкция выглядит разумным вариантом.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 10:31
С ума сошли там что-ли? Это ж история!
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