«Манчестер Юнайтед» раздумывает над сносом «Олд Траффорд»

Английский «Манчестер Юнайтед» недоволен текущим состоянием своей домашней арены «Олд Траффорд». В клубе понимают, что стадион морально устарел, и хотят его обновить.
Одной из опций является снос «Олд Траффорд» и постройка нового стадиона за 2 млрд фунтов.
Второй, более бюджетный, вариант — реконструкция нынешней арены примерно за 1 млрд фунтов. Выбор в пользу реконструкции может быть сделан еще и по той причине, что против сноса «Олд Траффорд» выступают фанаты МЮ.
Я, конечно, против сноса, но порой бывает, что реконструкцию не совершить без частичной ликвидации оригинала. А стадион, да и тренировочная инфраструктура в целом, действительно морально и технически устарели и с этим нужно что-то делать.
Ни в коем случае не поддерживаю партка с его убогой вьюхой, но там он сказал правильные вещи, что развитие материальной базы клуба остановилось где-то в начале 00-х.
Очевидно, что никакие трансферы и новые тренеры не заменят качественный спортивный процесс, который должен протекать в большой клубе на высочайшем уровне.
Я, конечно, против сноса, но порой бывает, что реконструкцию не совершить без частичной ликвидации оригинала. А стадион, да и тренировочная инфраструктура в целом, действительно морально и технически устарели и с этим нужно что-то делать.
Ни в коем случае не поддерживаю партка с его убогой вьюхой, но там он сказал правильные вещи, что развитие материальной базы клуба остановилось где-то в начале 00-х.
Очевидно, что никакие трансферы и новые тренеры не заменят качественный спортивный процесс, который должен протекать в большой клубе на высочайшем уровне.