«Манчестер Юнайтед» раздумывает над сносом «Олд Траффорд»

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сегодня, 10:28

Английский «Манчестер Юнайтед» недоволен текущим состоянием своей домашней арены «Олд Траффорд». В клубе понимают, что стадион морально устарел, и хотят его обновить.

Одной из опций является снос «Олд Траффорд» и постройка нового стадиона за 2 млрд фунтов.