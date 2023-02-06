Нголо Канте стал главной трансферной целью «Ливерпуля»

Полузащитник Нголо Канте может покинуть «Челси».
В подписании француза заинтересован «Ливерпуль». «Красные» обозначили хавбека своей главной трансферной целью.
Среди других претендентов на подписание Канте фигурируют «Реал», «Барселона» и «Атлетико».
Канте, увы, не такой. Хороший исполнитель, но никак не вожак. Плюс ко всему, Канте уже не тот, что был прежде. Формы прежней у него нет, а времени на ожидание, когда он ее наберет, не в свою очередь у Ливера.
Заранее обреченный трансфер, как по мне
Канте, увы, не такой. Хороший исполнитель, но никак не вожак. Плюс ко всему, Канте уже не тот, что был прежде. Формы прежней у него нет, а времени на ожидание, когда он ее наберет, не в свою очередь у Ливера.
Заранее обреченный трансфер, как по мне
Нужен ли Ливерпулю 32-х летний игрок, который толком не играет? Думаю что нет. Не уверен что Канте снова наберет фантастическую форму и вернется на пик, так что лучше взять игрока помоложе. Да, Канте был шикарен, но увы, возраст свое взял
Нужен ли Ливерпулю 32-х летний игрок, который толком не играет? Думаю что нет. Не уверен что Канте снова наберет фантастическую форму и вернется на пик, так что лучше взять игрока помоложе. Да, Канте был шикарен, но увы, возраст свое взял