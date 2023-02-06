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Нголо Канте стал главной трансферной целью «Ливерпуля»

сегодня, 08:28

Полузащитник Нголо Канте может покинуть «Челси».

В подписании француза заинтересован «Ливерпуль». «Красные» обозначили хавбека своей главной трансферной целью.

Среди других претендентов на подписание Канте фигурируют «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

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Все комментарии
xajaks
xajaks
сегодня в 11:59
Амрабат нужен, по моему мнению, а не Канте
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 11:22
Как мне кажется, Ливеру прямо здесь и сейчас нужен игрок в опорную зону в оптимальной форме, с задатками, а лучше явно выраженными лидерскими качествами. Что-то типа Каземиро в М.Ю.
Канте, увы, не такой. Хороший исполнитель, но никак не вожак. Плюс ко всему, Канте уже не тот, что был прежде. Формы прежней у него нет, а времени на ожидание, когда он ее наберет, не в свою очередь у Ливера.
Заранее обреченный трансфер, как по мне
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:48
Канте конечно же долгое время был топовым игроком на своей позиции, но с прошлого сезона француз практически не играет, травмы стали приследовать игрока на закате карьеры....
Нужен ли Ливерпулю 32-х летний игрок, который толком не играет? Думаю что нет. Не уверен что Канте снова наберет фантастическую форму и вернется на пик, так что лучше взять игрока помоложе. Да, Канте был шикарен, но увы, возраст свое взял
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:38
Челси довольно сильно "загрузился" на трансферном рынке и в следующие "окно" переходы футболистов в другие клубы неизбежны.
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