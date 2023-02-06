Реалистичные элитные трансферы 2023-го. Без Мбаппе, зато с Салахом и Кейном

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сегодня, 11:09

Не только Мохамед задумался об уходе.

Вратарь

Облак в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг ищет футболистов с чемпионской ментальностью, о чем говорит открыто. Критикует тех, кто есть. Вот Каземиро защищает напарников, вплоть до захвата соперника руками за горло, а Де Хеа не настолько боец. Допускаем обмен Облака и Давида. Испанец вернется в бывший клуб, Ян получит шанс поиграть в АПЛ , ведь в Испании вершину покорял, невзирая на «Реал» и «Барселону».

Защитники

Канселу в «Реале»

Жоау в Мюнхене, но не факт, что «Бавария» активирует опция выкупа, ведь Кан и Салихамиджич трижды думают, а потом покупают за большие деньги. «Реал» в этом плане проще. Охотно верим, что Канселу может стать конкурентом для Карвахаля и Менди. Португалец поругался с Гвардиолой, в АПЛ ему искать новый клуб глупо. Если будет хорош в «Баварии», то прямая дорога в Мадрид.

Шкриньяр в ПСЖ

Мог оказаться в Париже зимой, а теперь выяснили детали сорванной сделки. Катарец Аль-Хелаифи договорился с китайцем Чжаном, но Маротта убедил не продавать Милана сейчас, хотя это значит уход свободным агентом. Посмотрим, с каким настроем сыграет за «Интер», но в составе ПСЖ попробует заменить Рамоса. Серхио зовут в Саудовскую Аравию и США . А вот Маркиньос остается, обсуждает новый контракт.

Бастони в «Ливерпуле»

Клубы растаскали центральных защитников. На рынке нет вариантов, вроде Диаша и ван Дейка. А вот уход Бастони вероятен, хотя итальянцы обычно не спешат покидать родную гавань. Но зачем Алессандро надолго оставаться в Серии А, если его могут позвать в «Реал» или в «Ливерпуль»? Алаба умеет играть на фланге, ко всем центральным защитникам «сливочных» были вопросы. Также левша Бастони легко станет напарником для ван Дейка.

Гвардиол в «Манчестер Сити»

Ссора Канселу и Гвардиолы приближает сделку. Хорват умеет играть на левом фланге, не только в центре. Гвардиол может стать верным напарником для Диаша, и хотя у Гвардиолы привычно два состава, у шейхов найдется много денег, чтобы защитник «Лейпцига» продолжил карьеру в АПЛ . Хотя о безумном Боэли не забывайте. «Челси» тоже готов влезть в любые переговоры, где просят 90 млн евро за футболиста. Интересовались Йошко в прошлом году.

Полузащитники

Бернарду в «Реале»

Независимо от результатов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, у Бернарду останутся причины уйти. Как минимум, интерес двух великих клубов. Возраст Крооса и Модрича напоминает, что они скоро уйдут. Хорват может покинуть «Реал», невзирая на желание завершить свой футбольный путь игрока в Мадриде. Чем Бернарду не кандидат на замену? Хави тоже фанат Силвы, который может сыграть в тройке полузащиты или на фланге атаки, такой опыт тоже имеет.

Райс в «Арсенале»

Скорее всего, здесь детали оговорены заранее. По трансферу Жоржиньо и отказу от дорогих покупок зимой понятно, что «Арсенал» планирует большие сделки летом. Будут искать центрального форварда, возможно, снова позовут Влаховича. Также нужна в перспективе подстраховка для Джаки и Партея. Райс – один из самых верных кандидатов. Живет в Лондоне, по соседству, захочет работать с Артетой после успешного сезона. В «Челси» тесно, а в «Арсенале» Лига чемпионов. Хотя вариант с МЮ держим в уме, тоже реалистичный переход для Райса.

Беллингем в «Ливерпуле»

Нужен всем, контракт стоит дико дорого. У Джуда соглашение с «Боруссией» Д до 2025-го, так что покупателям нужно прямо сейчас складывать деньги. Допускаем, что англичанин выберет именно «Ливерпуль», ведь Джеррард лично пытается убедить хавбека сборной Англии. Результаты команды Клоппа ужасные, как и игра. Но если Юрген не потеряет свою работу до лета, а «красные» найдут новых владельцев, то понадобятся программные трансферы. Беллингем – один из самых вероятных.

Нападающие

Салах в ПСЖ

Месси не знает, хочет ли оставаться в Париже. Мбаппе не знает. Боссы задумали заменить Неймара в атаке на другого игрока. Килиан просит Рэшфорда в центр. Но катарские боссы ПСЖ также не прочь заманить главного арабского футболиста планеты, если не учитывать алжирскую кровь француза Мбаппе. Салах не хочет пропускать сезон в Лиге чемпионов, мечтает выиграть этот турнир еще раз. Возможно, свой шанс сыграть за «Реал» упустил, а в ПСЖ дорога открыта, если Неймар уйдет, или если Месси останется лишь на год.

Кейн в «Манчестер Юнайтед»

Не верим Кейну, что ментально готов повести к большой победе клуб и сборную. Одновременно крутой форвард устал без трофеев в «Тоттенхэме». Шанс перейти в «Манчестер Сити» не использовал, о чем может пожалеть в будущем. Легко остаться в «Тоттенхэме», но это глупое решение для лучшего снайпера в истории клуба. Нужно идти или в «Баварию», или к тен Хагу в надежде, что МЮ вернется в чемпионскую борьбу всерьез и надолго. Харри перерос клуб, где радуются домашним победам над «Сити», но живут без трофеев.

Леау в «Баварии»