Реалистичные элитные трансферы 2023-го. Без Мбаппе, зато с Салахом и Кейном

Не только Мохамед задумался об уходе.
Вратарь
Облак в «Манчестер Юнайтед»
Тен Хаг ищет футболистов с чемпионской ментальностью, о чем говорит открыто. Критикует тех, кто есть. Вот Каземиро защищает напарников, вплоть до захвата соперника руками за горло, а Де Хеа не настолько боец. Допускаем обмен Облака и Давида. Испанец вернется в бывший клуб, Ян получит шанс поиграть в АПЛ, ведь в Испании вершину покорял, невзирая на «Реал» и «Барселону».
Защитники
Канселу в «Реале»
Жоау в Мюнхене, но не факт, что «Бавария» активирует опция выкупа, ведь Кан и Салихамиджич трижды думают, а потом покупают за большие деньги. «Реал» в этом плане проще. Охотно верим, что Канселу может стать конкурентом для Карвахаля и Менди. Португалец поругался с Гвардиолой, в АПЛ ему искать новый клуб глупо. Если будет хорош в «Баварии», то прямая дорога в Мадрид.
Шкриньяр в ПСЖ
Мог оказаться в Париже зимой, а теперь выяснили детали сорванной сделки. Катарец Аль-Хелаифи договорился с китайцем Чжаном, но Маротта убедил не продавать Милана сейчас, хотя это значит уход свободным агентом. Посмотрим, с каким настроем сыграет за «Интер», но в составе ПСЖ попробует заменить Рамоса. Серхио зовут в Саудовскую Аравию и США. А вот Маркиньос остается, обсуждает новый контракт.
Бастони в «Ливерпуле»
Клубы растаскали центральных защитников. На рынке нет вариантов, вроде Диаша и ван Дейка. А вот уход Бастони вероятен, хотя итальянцы обычно не спешат покидать родную гавань. Но зачем Алессандро надолго оставаться в Серии А, если его могут позвать в «Реал» или в «Ливерпуль»? Алаба умеет играть на фланге, ко всем центральным защитникам «сливочных» были вопросы. Также левша Бастони легко станет напарником для ван Дейка.
Гвардиол в «Манчестер Сити»
Ссора Канселу и Гвардиолы приближает сделку. Хорват умеет играть на левом фланге, не только в центре. Гвардиол может стать верным напарником для Диаша, и хотя у Гвардиолы привычно два состава, у шейхов найдется много денег, чтобы защитник «Лейпцига» продолжил карьеру в АПЛ. Хотя о безумном Боэли не забывайте. «Челси» тоже готов влезть в любые переговоры, где просят 90 млн евро за футболиста. Интересовались Йошко в прошлом году.
Полузащитники
Бернарду в «Реале»
Независимо от результатов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, у Бернарду останутся причины уйти. Как минимум, интерес двух великих клубов. Возраст Крооса и Модрича напоминает, что они скоро уйдут. Хорват может покинуть «Реал», невзирая на желание завершить свой футбольный путь игрока в Мадриде. Чем Бернарду не кандидат на замену? Хави тоже фанат Силвы, который может сыграть в тройке полузащиты или на фланге атаки, такой опыт тоже имеет.
Райс в «Арсенале»
Скорее всего, здесь детали оговорены заранее. По трансферу Жоржиньо и отказу от дорогих покупок зимой понятно, что «Арсенал» планирует большие сделки летом. Будут искать центрального форварда, возможно, снова позовут Влаховича. Также нужна в перспективе подстраховка для Джаки и Партея. Райс – один из самых верных кандидатов. Живет в Лондоне, по соседству, захочет работать с Артетой после успешного сезона. В «Челси» тесно, а в «Арсенале» Лига чемпионов. Хотя вариант с МЮ держим в уме, тоже реалистичный переход для Райса.
Беллингем в «Ливерпуле»
Нужен всем, контракт стоит дико дорого. У Джуда соглашение с «Боруссией» Д до 2025-го, так что покупателям нужно прямо сейчас складывать деньги. Допускаем, что англичанин выберет именно «Ливерпуль», ведь Джеррард лично пытается убедить хавбека сборной Англии. Результаты команды Клоппа ужасные, как и игра. Но если Юрген не потеряет свою работу до лета, а «красные» найдут новых владельцев, то понадобятся программные трансферы. Беллингем – один из самых вероятных.
Нападающие
Салах в ПСЖ
Месси не знает, хочет ли оставаться в Париже. Мбаппе не знает. Боссы задумали заменить Неймара в атаке на другого игрока. Килиан просит Рэшфорда в центр. Но катарские боссы ПСЖ также не прочь заманить главного арабского футболиста планеты, если не учитывать алжирскую кровь француза Мбаппе. Салах не хочет пропускать сезон в Лиге чемпионов, мечтает выиграть этот турнир еще раз. Возможно, свой шанс сыграть за «Реал» упустил, а в ПСЖ дорога открыта, если Неймар уйдет, или если Месси останется лишь на год.
Кейн в «Манчестер Юнайтед»
Не верим Кейну, что ментально готов повести к большой победе клуб и сборную. Одновременно крутой форвард устал без трофеев в «Тоттенхэме». Шанс перейти в «Манчестер Сити» не использовал, о чем может пожалеть в будущем. Легко остаться в «Тоттенхэме», но это глупое решение для лучшего снайпера в истории клуба. Нужно идти или в «Баварию», или к тен Хагу в надежде, что МЮ вернется в чемпионскую борьбу всерьез и надолго. Харри перерос клуб, где радуются домашним победам над «Сити», но живут без трофеев.
Леау в «Баварии»
Пока неясно, покинет ли Мбаппе летом ПСЖ. Нужно желание Переса простить француза за то, что использовал «Реал», чтобы раскрутить шейхов на деньги. Также важно чтобы парижане приняли предложение покупателей. А вот «Милан» охотно расстанется с Леау, когда найдется подходящий кандидат. Возможно, пунктом назначения для португальца станет клуб из АПЛ – например, если Рэшфорд идет в ПСЖ, то МЮ пригодится такой форвард. Но Леау может в будущем играть на острие. Это один из лучших вариантов для квартета с Гнабри, Мусиалой и Мане со сменой позиций.
Почему то вспомнилась вот такая притча.... Придворный мудрец заявил царю, что знает того так хорошо, что может уже предугадывать его поступки. Договорились, что царь выедет из города, а мудрец заранее предскажет каким именно путем царь в город вернется. Предсказание записали, положили в опечатанный конверт... Выехал царь за крепостную стену, вариантов вернуться два - главные ворота и калиточка сбоку. И началось, по привычке к воротам - нет, он же знает, что я всегда через ворота, повернул к калитке, тоже нет, он ведь и меня идиотом не считает, поймет, что я догадаюсь про ворота. Снова к воротам, но ведь и он умный, поймет, что я должен был догадаться... И начал ломать крепостную стену...
Почему то вспомнилась вот такая притча.... Придворный мудрец заявил царю, что знает того так хорошо, что может уже предугадывать его поступки. Договорились, что царь выедет из города, а мудрец заранее предскажет каким именно путем царь в город вернется. Предсказание записали, положили в опечатанный конверт... Выехал царь за крепостную стену, вариантов вернуться два - главные ворота и калиточка сбоку. И началось, по привычке к воротам - нет, он же знает, что я всегда через ворота, повернул к калитке, тоже нет, он ведь и меня идиотом не считает, поймет, что я догадаюсь про ворота. Снова к воротам, но ведь и он умный, поймет, что я должен был догадаться... И начал ломать крепостную стену...