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Гальтье ответил на слова Нагельсманна о блефе со стороны ПСЖ

сегодня, 11:43
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария14.02.2023 в 23:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье ответил на слова наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна о травме нападающего парижан Килиана Мбаппе.

Я не обязан ему отвечать. Я прочитал его комментарии, этого достаточно. Такое поведение – не в стиле клуба и вообще не в моем стиле.

Первый матч ПСЖ и «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:15
итоговый результат враз обнулит все мелкие нюансы )
протон
протон
сегодня в 12:12, ред.
Самое милое дело за победу клоноводу вручать Вип статус на 1 месяц как утешительный приз. Тому, кто занял второе место если не клоновод можно вручить приз футболку ит. д. Вип на 3 месяца и выводить на супер игру финала. Такая тактика быстро снизит активность клоновода, так как Вип статус клоноводу абсолютно не нужен, который имеет их сейчас в количестве 150. 
Примерно представляю, что будет к концу месяца в лидерах группы. Прогноз не утешительный, идет набор очков со всех профилей и почти все в активном режиме.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:07
Это будет славная вечеринка! Ждем-с с огромным нетерпением!)
Гость
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