Гальтье ответил на слова Нагельсманна о блефе со стороны ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье ответил на слова наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна о травме нападающего парижан Килиана Мбаппе.
Я не обязан ему отвечать. Я прочитал его комментарии, этого достаточно. Такое поведение – не в стиле клуба и вообще не в моем стиле.
Первый матч ПСЖ и «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля.
Примерно представляю, что будет к концу месяца в лидерах группы. Прогноз не утешительный, идет набор очков со всех профилей и почти все в активном режиме.
Примерно представляю, что будет к концу месяца в лидерах группы. Прогноз не утешительный, идет набор очков со всех профилей и почти все в активном режиме.