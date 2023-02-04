Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2022/2023

Сотрудники «Манчестер Юнайтед» не хотят, чтобы Гринвуд снова играл за клуб

сегодня, 00:27

С нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения по делу об изнасиловании девушки и угрозах убийством.

По данным источника, сотрудники МЮ расходятся во мнениях относительно того, следует ли разрешить форварду возобновить карьеру в клубе. Значительная часть работников «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Гринвуд снова выступал за «красных дьяволов». Однако другие сотрудники считают, что нужно позаботиться об игроке, который выступает за МЮ с семи лет и не был признан виновным в каком-либо преступлении.

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит любые потенциальные коммерческие последствия сохранения Гринвуда в клубе, а также то, как этот эпизод повлиял на бренд МЮ и был воспринят спонсорами команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шакира нанимала детектива, который следил за Пике
Вчера, 22:02
«Аль-Наср» выиграл только один матч из трёх, когда Роналду был в составе
Вчера, 20:33
Боссы «Челси» и «Бенфики» почти подрались на переговорах по Энцо Фернандесу
Вчера, 18:12
«Ювентус» снова оштрафуют. Наказание отправит на последнее место в Серии А
Вчера, 14:09Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии6
СлухиТухель спорил с руководством «Челси» по поводу усиления полузащиты
02 февраля
Румынский клуб отказался играть с «Енисеем» за час до начала матча
01 февраля
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:42
В Спартаке бы задумались над подобными проблемами. У них в составе тоже есть потенциальный уголовник. Пока даже не оправданный...
p4z6f9qpsxv3
p4z6f9qpsxv3
сегодня в 02:19
Значит нужно искать другую команду
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:45
На Альбионе ему по любому теперь ничего не светит. У англичан предубеждения стоят выше фактов. Хорошо это или плохо - вопрос не этой темы, однако..., что есть, то есть.
Поэтому да, линять ему надо из АПЛ..., и чем скорее, тем лучше.
протон
протон
сегодня в 01:06
Значит Гринвуду нужно просить расторжения контракта и искать себе новый клуб. Он то его найдет, пусть и не в Англии скорее всего. А вот найдет ли клуб другого игрока такого таланта, за которого не нужно будет платить стопитсот миллионов и который будет готов играть за такую зп - вопрос интересный. Ну и когда МЮ лишиться например места в ЛЧ из за того, что им не хватит несколько голов или потеряет какие другие призовые из за нехватки атакующих игроков - все эти убытки удержать из зп этих "сотрудников", чтоб в следующий раз о своей работе думали, а не о чужой жизни.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 