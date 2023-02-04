Сотрудники «Манчестер Юнайтед» не хотят, чтобы Гринвуд снова играл за клуб

1675459648

сегодня, 00:27

С нападающего «Манчестер Юнайтед» сняли все обвинения по делу об изнасиловании девушки и угрозах убийством.

По данным источника, сотрудники МЮ расходятся во мнениях относительно того, следует ли разрешить форварду возобновить карьеру в клубе. Значительная часть работников «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Гринвуд снова выступал за «красных дьяволов». Однако другие сотрудники считают, что нужно позаботиться об игроке, который выступает за МЮ с семи лет и не был признан виновным в каком-либо преступлении.