Сотрудники «Манчестер Юнайтед» не хотят, чтобы Гринвуд снова играл за клуб

С нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения по делу об изнасиловании девушки и угрозах убийством.
По данным источника, сотрудники МЮ расходятся во мнениях относительно того, следует ли разрешить форварду возобновить карьеру в клубе. Значительная часть работников «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Гринвуд снова выступал за «красных дьяволов». Однако другие сотрудники считают, что нужно позаботиться об игроке, который выступает за МЮ с семи лет и не был признан виновным в каком-либо преступлении.
«Манчестер Юнайтед» рассмотрит любые потенциальные коммерческие последствия сохранения Гринвуда в клубе, а также то, как этот эпизод повлиял на бренд МЮ и был воспринят спонсорами команды.
Поэтому да, линять ему надо из АПЛ..., и чем скорее, тем лучше.
Поэтому да, линять ему надо из АПЛ..., и чем скорее, тем лучше.