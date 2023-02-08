Участники Кубка Легенд сыграют с детьми с синдромом Дауна

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сегодня, 13:48

10 февраля в Москве пройдёт Детский день «Наше будущее» в рамках 15-го международного турнира Кубок Легенд имени Константина Еременко.

Участниками турнира стали Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Фернанду Мейра, Педру Мендеш, Здравко Кузманович, Александр Глеб, Майкон, Эдмилсон, Джованни и Жуниор Байано. Вместе с футболистами на поле выйдут дети с синдромом Дауна. В соревновании примут участие четыре сборные команды детей с этим заболеванием из Москвы, Брянска и республики Башкортостан. В каждой будет по 8 участников, в том числе по два легендарных футболиста.

Перед этим пройдёт турнир между шестью московскими футбольными академиями — «Спартака», ЦСКА , «Динамо», «Локомотива», «Чертаново» и «Химок».

Кубок Легенд пройдёт в Москве с 10 по 12 февраля.