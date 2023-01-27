Чепчугов назвал игрока, который мог бы помочь ЦСКА выиграть Премьер-Лигу

Экс-голкипер ЦСКА полагает, что нападающий мог бы помочь «армейцам» выиграть чемпионат России.

Безусловно, Артём — футболист с большой буквы. Он поможет любой команде в РПЛ , в том числе, и ЦСКА . Не думаю, что Дзюба может испортить атмосферу в команде. Надо с ним просто поговорить и посмотреть, какой он в психологическом и физическом плане. Сейчас идут сборы, может быть, он успеет подготовиться. Дзюба помог бы ЦСКА прийти к чемпионству. Не скажу, что он станет ключевым игроком в команде, но внесет свой вклад. У него большой опыт, тем более, успел поиграть за границей.