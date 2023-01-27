Чепчугов назвал игрока, который мог бы помочь ЦСКА выиграть Премьер-Лигу

Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов полагает, что нападающий Артём Дзюба мог бы помочь «армейцам» выиграть чемпионат России.
Безусловно, Артём — футболист с большой буквы. Он поможет любой команде в РПЛ, в том числе, и ЦСКА. Не думаю, что Дзюба может испортить атмосферу в команде. Надо с ним просто поговорить и посмотреть, какой он в психологическом и физическом плане. Сейчас идут сборы, может быть, он успеет подготовиться. Дзюба помог бы ЦСКА прийти к чемпионству. Не скажу, что он станет ключевым игроком в команде, но внесет свой вклад. У него большой опыт, тем более, успел поиграть за границей.
Вопрос принципиального перехода к соперникам уже не так освещается. Это футбол и твоя работа — играть. Понятно, что «Спартак» — ЦСКА — дерби, но игроку можно переходить в другой клуб.
Ранее в ЦСКА высказались о возможном переходе футболиста в команду.
Не помню когда была такая ответственность и такой груз давил на то, что осталось от моей хорды...)
Сразу после прочтения послания Чепчугова, покатилась витиевато, скупая, мужская слеза, по лоснящейся, нефотогеничной, не всегда гигиеничной (приходится из-за лени не всегда бриться, но косить под "брутальность") физиономии...
Затем оцепенение, перешедшее в недоумение (и то и другое заставило девочку кокера спаниеля насторожиться и онемев не меньше чем хозяин, пристально на него уставиться) и пожар вспыхнувшей догадке - а не Тема ли, пером Серёжи, сделал такой литературно - рекламный движ?
И последнее, такой хвалебный дифирамб со стороны "экс-голкипер ЦСКА", из далёкого Красноярского края (Чепчугов доблестно защищает ворота Енисей 2)
навевает на правдоподобную мысль, что Дзюба на верном пути и красноярские девчонки могут с надеждой ловить брошенные через спину свадебные букетики...
Хотя... Небезызвестный ролик... Шалунишки ручки...
Откровенная песня Сережи, на грешные мысли (свят, свят, свят...) толкает.
Не помню когда была такая ответственность и такой груз давил на то, что осталось от моей хорды...)
Сразу после прочтения послания Чепчугова, покатилась витиевато, скупая, мужская слеза, по лоснящейся, нефотогеничной, не всегда гигиеничной (приходится из-за лени не всегда бриться, но косить под "брутальность") физиономии...
Затем оцепенение, перешедшее в недоумение (и то и другое заставило девочку кокера спаниеля насторожиться и онемев не меньше чем хозяин, пристально на него уставиться) и пожар вспыхнувшей догадке - а не Тема ли, пером Серёжи, сделал такой литературно - рекламный движ?
И последнее, такой хвалебный дифирамб со стороны "экс-голкипер ЦСКА", из далёкого Красноярского края (Чепчугов доблестно защищает ворота Енисей 2)
навевает на правдоподобную мысль, что Дзюба на верном пути и красноярские девчонки могут с надеждой ловить брошенные через спину свадебные букетики...
Хотя... Небезызвестный ролик... Шалунишки ручки...
Откровенная песня Сережи, на грешные мысли (свят, свят, свят...) толкает.