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Чепчугов назвал игрока, который мог бы помочь ЦСКА выиграть Премьер-Лигу

вчера, 21:48

Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов полагает, что нападающий Артём Дзюба мог бы помочь «армейцам» выиграть чемпионат России.

Безусловно, Артём — футболист с большой буквы. Он поможет любой команде в РПЛ, в том числе, и ЦСКА. Не думаю, что Дзюба может испортить атмосферу в команде. Надо с ним просто поговорить и посмотреть, какой он в психологическом и физическом плане. Сейчас идут сборы, может быть, он успеет подготовиться. Дзюба помог бы ЦСКА прийти к чемпионству. Не скажу, что он станет ключевым игроком в команде, но внесет свой вклад. У него большой опыт, тем более, успел поиграть за границей.

Вопрос принципиального перехода к соперникам уже не так освещается. Это футбол и твоя работа — играть. Понятно, что «Спартак» — ЦСКА — дерби, но игроку можно переходить в другой клуб.

Ранее в ЦСКА высказались о возможном переходе футболиста в команду.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 12:29
Даже если дзюба забил этой весной 30 голов и помог стать чемпионом России я бы не хотел бы этого.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:53
А что, Заболотный, как бомбардир, лучше?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:28
Какой позор, какой позор! Логика Сергея вызывает отвращение.
112910415
112910415
сегодня в 04:41
у Сергея отлично развита фантазия, известное дело !
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:00
Мну постеснялся написать за Бахус, но походу Вы правы - на трезвую голову такое не написать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:55
Еще в бытность дублером Акинфеева Чепчугов был неравнодушен к алкоголю. Неужели эта любовь настолько окрепла, что он готов нести такую чушь? Бывает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:50
Как тяжело писать этот коммент...
Не помню когда была такая ответственность и такой груз давил на то, что осталось от моей хорды...)
Сразу после прочтения послания Чепчугова, покатилась витиевато, скупая, мужская слеза, по лоснящейся, нефотогеничной, не всегда гигиеничной (приходится из-за лени не всегда бриться, но косить под "брутальность") физиономии...
Затем оцепенение, перешедшее в недоумение (и то и другое заставило девочку кокера спаниеля насторожиться и онемев не меньше чем хозяин, пристально на него уставиться) и пожар вспыхнувшей догадке - а не Тема ли, пером Серёжи, сделал такой литературно - рекламный движ?
И последнее, такой хвалебный дифирамб со стороны "экс-голкипер ЦСКА", из далёкого Красноярского края (Чепчугов доблестно защищает ворота Енисей 2)
навевает на правдоподобную мысль, что Дзюба на верном пути и красноярские девчонки могут с надеждой ловить брошенные через спину свадебные букетики...
Хотя... Небезызвестный ролик... Шалунишки ручки...

Откровенная песня Сережи, на грешные мысли (свят, свят, свят...) толкает.
Futurista
Futurista
вчера в 22:16
Пошёл дымок)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:12
Да ну уж этих советников,Дзюба уже в тираж вышел.
Гость
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