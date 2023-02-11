«Реал» нашёл нападающего, который будет играть за клуб до приезда Холанда.

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вчера, 13:09

«Реал» активно ищет нападающего, который в ближайшем будущем сможет заменить Карима Бензема.

Ранее клуб из Мадрида пытался решить эту проблему, но покупка Луки Йовича и Мариано Диаса не оправдала себя. Кандидатом на усиление линии атаки «Реала» в ближайшей перспективе является из «Ювентуса». Долгосрочная цель испанского клуба в этом плане — из «Манчестер Сити», однако работа по этой сделке может занять немало времени. Серб как раз может в этот период помочь «сливочным» не сбавлять темп в соревнованиях.