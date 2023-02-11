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«Реал» нашёл нападающего, который будет играть за клуб до приезда Холанда

вчера, 13:09

«Реал» активно ищет нападающего, который в ближайшем будущем сможет заменить Карима Бензема.

Ранее клуб из Мадрида пытался решить эту проблему, но покупка Луки Йовича и Мариано Диаса не оправдала себя. Кандидатом на усиление линии атаки «Реала» в ближайшей перспективе является Душан Влахович из «Ювентуса». Долгосрочная цель испанского клуба в этом плане — Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», однако работа по этой сделке может занять немало времени. Серб как раз может в этот период помочь «сливочным» не сбавлять темп в соревнованиях.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:39
Смотря о каком уровне речь и что иметь ввиду под хорошим.
ДСА
ДСА
вчера в 14:56
Большого выбора хороших форвардов и нет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:37, ред.
«Реал» нашёл нападающего, который будет играть за клуб до приезда Холанда.

Очередные инсайд-фантазии от стратега мистера Х ! Ну а то что покупка Луки Йовича и Мариано Диаса не принесла никакой пользы и дивидендов, так это промашка селекционного отдела Реала.

Да и кандидатура Влаховича тоже может стать провальной. Тут скорее всего всё лежит на кандидатуре главного тренера, который скорее всего после окончания сезона заменит на этом посту Карло Анчелотти .

Тут возникает вопрос и с кандидатурой Холанда, тем более что Манчестер Сити точно не захочет расставаться со своей главной звездой атаки, да и ценник может расстроить босса Реала. И вопрос с главным тренером Реала - это первоочередной на данном этапе времени.

Так что все эти ходы, связанные с Влаховичем, и в особенности с Холандом - это просто чьи-то фантазии.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Ну а Реалу в любом случае пожелаю только Удачи !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:33
Многоходовочка.
Удачи Реалу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:33
Заменить Каримку будет очень сложно!
Гость
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