«Реал» нашёл нападающего, который будет играть за клуб до приезда Холанда.

«Реал» активно ищет нападающего, который в ближайшем будущем сможет заменить Карима Бензема.
Ранее клуб из Мадрида пытался решить эту проблему, но покупка Луки Йовича и Мариано Диаса не оправдала себя. Кандидатом на усиление линии атаки «Реала» в ближайшей перспективе является Душан Влахович из «Ювентуса». Долгосрочная цель испанского клуба в этом плане — Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», однако работа по этой сделке может занять немало времени. Серб как раз может в этот период помочь «сливочным» не сбавлять темп в соревнованиях.
Очередные инсайд-фантазии от стратега мистера Х ! Ну а то что покупка Луки Йовича и Мариано Диаса не принесла никакой пользы и дивидендов, так это промашка селекционного отдела Реала.
Да и кандидатура Влаховича тоже может стать провальной. Тут скорее всего всё лежит на кандидатуре главного тренера, который скорее всего после окончания сезона заменит на этом посту Карло Анчелотти .
Тут возникает вопрос и с кандидатурой Холанда, тем более что Манчестер Сити точно не захочет расставаться со своей главной звездой атаки, да и ценник может расстроить босса Реала. И вопрос с главным тренером Реала - это первоочередной на данном этапе времени.
Так что все эти ходы, связанные с Влаховичем, и в особенности с Холандом - это просто чьи-то фантазии.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Ну а Реалу в любом случае пожелаю только Удачи !
Очередные инсайд-фантазии от стратега мистера Х ! Ну а то что покупка Луки Йовича и Мариано Диаса не принесла никакой пользы и дивидендов, так это промашка селекционного отдела Реала.
Да и кандидатура Влаховича тоже может стать провальной. Тут скорее всего всё лежит на кандидатуре главного тренера, который скорее всего после окончания сезона заменит на этом посту Карло Анчелотти .
Тут возникает вопрос и с кандидатурой Холанда, тем более что Манчестер Сити точно не захочет расставаться со своей главной звездой атаки, да и ценник может расстроить босса Реала. И вопрос с главным тренером Реала - это первоочередной на данном этапе времени.
Так что все эти ходы, связанные с Влаховичем, и в особенности с Холандом - это просто чьи-то фантазии.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Ну а Реалу в любом случае пожелаю только Удачи !