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«Тоттенхэм» нашёл замену Ленгле

вчера, 10:54

«Тоттенхэм» нашёл замену арендованному защитнику Клеману Ленгле, права на которого принадлежат «Барселоне».

«Шпоры» хотят добавить составу вариативности, что может послужить для главного тренера лондонцев Антонио Конте мотивацией к продолжению сотрудничества с командой. На данный момент специалист не уверен в том, что ему следует остаться в «Тоттенхэме». Итальянец высказал руководству негодование по поводу недостатка в составе команды исполнителей, которые могут помочь «Тоттенхэму» бороться за титулы. Летом ожидается усиление команды.

Альтернативой Ленгле является в данном контексте Марк Гуэхи из «Кристал Пэлас». Стоимость прав на игрока оценивается в 50 миллионов евро. «Орлы» могут не захотеть его отпустить, но многое будет зависеть от мнения футболиста.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 11:04
Шёл шёл и наконец-то нашёл !)
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