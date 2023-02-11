«Тоттенхэм» нашёл замену Ленгле

«Тоттенхэм» нашёл замену арендованному защитнику Клеману Ленгле, права на которого принадлежат «Барселоне».
«Шпоры» хотят добавить составу вариативности, что может послужить для главного тренера лондонцев Антонио Конте мотивацией к продолжению сотрудничества с командой. На данный момент специалист не уверен в том, что ему следует остаться в «Тоттенхэме». Итальянец высказал руководству негодование по поводу недостатка в составе команды исполнителей, которые могут помочь «Тоттенхэму» бороться за титулы. Летом ожидается усиление команды.
Альтернативой Ленгле является в данном контексте Марк Гуэхи из «Кристал Пэлас». Стоимость прав на игрока оценивается в 50 миллионов евро. «Орлы» могут не захотеть его отпустить, но многое будет зависеть от мнения футболиста.