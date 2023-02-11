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«Реал» интересуется Фелишем

вчера, 12:14

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш, права на которого принадлежат «Атлетико», заинтересовал «Реал».

За лондонцев португалец будет играть до конца сезона на правах аренды. По слухам, игрок не особо хочет возвращаться в стан «матрасников» во многом из-за конфликта с главным тренером команды Диего Симеоне. Вариант с «Реалом» может помочь Фелишу перезапустить карьеру.

«Сливочные» ищут игрока, который в будущем сможет заменить Карима Бензема. Президент «Реала» Флорентино Перес лично заинтересован в этом трансфере.

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 13:42
Бензема и Фелиш ,это небо и земля ,ищут замену Бензема ,байка от агента Фелица
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y7hqn5v3vh85
вчера в 13:15
Всё это лишь планы но дела не дойдут
Гость
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