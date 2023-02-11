«Реал» интересуется Фелишем

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш, права на которого принадлежат «Атлетико», заинтересовал «Реал».
За лондонцев португалец будет играть до конца сезона на правах аренды. По слухам, игрок не особо хочет возвращаться в стан «матрасников» во многом из-за конфликта с главным тренером команды Диего Симеоне. Вариант с «Реалом» может помочь Фелишу перезапустить карьеру.
«Сливочные» ищут игрока, который в будущем сможет заменить Карима Бензема. Президент «Реала» Флорентино Перес лично заинтересован в этом трансфере.