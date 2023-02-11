«Манчестер Юнайтед» надеется летом подписать Дибалу

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может летом перейти в «Манчестер Юнайтед».
Стоимость выкупа прав на игрока составляет 10,7 млн фунтов стерлингов. В текущем сезоне Серии А аргентинец забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 15 матчах. «Дьяволам» придется поторопиться, если они хотят видеть футболиста в своем составе, римляне планируют продлить контракт с Дибалой, повысив стоимость выкупа.
У МЮ во все времена они были: Кантона, Энди Коул, Ван Нистельрой, Руни, Роналду. А сейчас их нет, ибо Рашфорд, имеющий ограниченный технический арсенал - увы, не в счёт.
Поэтому Дибала, хоть и хрусталит нередко, но как вариант, за неимением других кандидатов и за такую, по нынешним временам демократичную сумму, вполне подойдёт.
У МЮ во все времена они были: Кантона, Энди Коул, Ван Нистельрой, Руни, Роналду. А сейчас их нет, ибо Рашфорд, имеющий ограниченный технический арсенал - увы, не в счёт.
Поэтому Дибала, хоть и хрусталит нередко, но как вариант, за неимением других кандидатов и за такую, по нынешним временам демократичную сумму, вполне подойдёт.