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«Манчестер Юнайтед» надеется летом подписать Дибалу

вчера, 11:57

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может летом перейти в «Манчестер Юнайтед».

Стоимость выкупа прав на игрока составляет 10,7 млн фунтов стерлингов. В текущем сезоне Серии А аргентинец забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 15 матчах. «Дьяволам» придется поторопиться, если они хотят видеть футболиста в своем составе, римляне планируют продлить контракт с Дибалой, повысив стоимость выкупа.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 19:55
Такое чувство, что хайп - херня! Те, кто гонятся за ним, вплывая в новую волну хайпа, следуя за теми, кто вот-вот ощутит эту волну или некогда был на ней, так и угаснут в этой пучине или же стихнут у самого берега... Без конкретных результатов, всё - 77! 77 ли МЮ с Дибалой или без него - увидим в следующем сезоне
galem72
galem72 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:16
Такое чувство, что утиные таблоиды гонятся за пресловутым хайпом, ссылаясь на имена больших клубов, не более.
galem72
galem72 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:13
Когда увядающий Дибала стал каким-то там "классом"? ))
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:28
ХМ КАКОЙ ЖЕ У НЕГО РОСТ??? ХМ А ДИБАЛА ОКАЗЫВАЕТСЯ ФРВ СТАЛ ...... ААА ТАК ОН ВИНГЕР.... КАК ТАК
dok66
dok66
вчера в 14:15
Скорее нет , чем да . В АПЛ его быстро "сломают" .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:42
Такое чувство, что МЮ гонится за хайпом
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:37, ред.
Команда не может быть результативной и не рассматривается как топ, если в её составе нет классного центрального/оттянутого нападающего.
У МЮ во все времена они были: Кантона, Энди Коул, Ван Нистельрой, Руни, Роналду. А сейчас их нет, ибо Рашфорд, имеющий ограниченный технический арсенал - увы, не в счёт.
Поэтому Дибала, хоть и хрусталит нередко, но как вариант, за неимением других кандидатов и за такую, по нынешним временам демократичную сумму, вполне подойдёт.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:35
Сомнительное предположение.
memphis
memphis
вчера в 13:31
Интересный вариант
galem72
galem72
вчера в 13:13
Что за чушь? Такое впечатление, что у таблоидов работает бот, который рандомно сопоставляет футболистов и клубы. ))
Ну какой Дибала в Юнайтед?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:20
Денег у МЮ полно, а стоимость покупки не самая грандиозная.
Гость
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