«Манчестер Юнайтед» надеется летом подписать Дибалу

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вчера, 11:57

Нападающий «Ромы» может летом перейти в «Манчестер Юнайтед».

Стоимость выкупа прав на игрока составляет 10,7 млн фунтов стерлингов. В текущем сезоне Серии А аргентинец забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 15 матчах. «Дьяволам» придется поторопиться, если они хотят видеть футболиста в своем составе, римляне планируют продлить контракт с Дибалой, повысив стоимость выкупа.