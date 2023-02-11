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«Челси» достиг худшего трансферного баланса за 5 лет

вчера, 14:43

«Челси» стал обладателем худшего показателя трансферных доходов и расходов за последние 5 сезонов. Эти данные опубликовала CIES Football Observatory. В рейтинг были включены 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок, во внимание принимались покупки и продажи. В подсчетах учитывались бонусы, которые входили в цены трансферов. Топ-20 списка выглядит следующим образом:

1. «Челси» ( минус 749 млн евро);

2. «Манчестер Юнайтед» (-670 млн);

3. «Арсенал» (-544 млн);

4. «Тоттенхэм» (-477 млн);

5. «Вест Хэм» (-435 млн);

6. «Ньюкасл» (-422 млн);

7. «Астон Вилла» (-370 млн);

8. «Вулверхэмптон» (-355 млн);

9. «Ювентус» (-337 млн);

10. «Ливерпуль» (-313 млн);

11. «Фулхэм» (-271 млн);

12. «Барселона» (-257 млн);

13. «Ноттингем Форест» (-246 млн);

14. «Лидс» (-242 млн);

15. «Саутгемптон» (-237 млн);

16. «Милан» (-227 млн);

17. «Эвертон» (-219 млн);

18. ПСЖ (-202 млн);

19. «Марсель» (-192 млн);

20. «Бавария» (-170 млн).

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:42
А Сити видимо занесли этой организации, поэтому их нет в списке)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:25
Расскажите это Боули
3ton
3ton
вчера в 16:25, ред.
Помогите найти Сити 😂😂
Не зря Челси курирует само правительство, им многое можно и позволено
sova147
sova147 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:44
Да наш Абрамович любил эту команду и был хозяином!!!!
Gelious
Gelious ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:31
в ла лиге не особо-то нарушают. там и следят пристально. вон как барсе пришлось запариться
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:21
протон
протон
вчера в 15:15
Десятка худших балансов АПЛ за 5 лет по трансфермаркету. У Сити не такой хороший результат как по CIES, но все равно они далековато от топа.

1 Chelsea FC €-740.39m
2 Manchester United €-611.40m
3 Arsenal FC €-549.61m
4 West Ham United €-403.46m
5 Newcastle United €-398.24m
6 Tottenham Hotspur €-376.28m
7 Wolverhampton Wanderers €-312.98m
8 Aston Villa €-306.97m
9 Liverpool FC €-287.68m
10 Manchester City €-254.61m
shlomo
shlomo
вчера в 15:11
Да уж мыльный пузырь, и главное никаких расследовании и и тд, все чисто и законно, ага щас😂 И конечно фанатики АПЛ и Сити будут говорить обратное. Просто в той же Италии власти и прочие любители футбола постоянно вмешиваются и лезут, а в АПЛ нет, никто не лезет, и потому со стороны кажется все идеальным! Тем за что сейчас гонят Юве напр занимались абсолютно все, ну или большинство и в АПЛ, и в Ла Лиге. Но этот пузырь рано или поздно лопнет, об этом уже многие пишут, в АПЛ почти всех клубов огромные долги, а Сити к примеру накачивают через липовые фирмы призраки, а главный спонсор не миллиардер какой то а целое государство....
Elliada
Elliada
вчера в 15:03
МС в списке нет. Но почему-то нарушения нашли только у них
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:55
Без Абрамовича могут только тратить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:54
А кто виноват?
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