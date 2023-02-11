«Челси» достиг худшего трансферного баланса за 5 лет

«Челси» стал обладателем худшего показателя трансферных доходов и расходов за последние 5 сезонов. Эти данные опубликовала CIES Football Observatory. В рейтинг были включены 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок, во внимание принимались покупки и продажи. В подсчетах учитывались бонусы, которые входили в цены трансферов. Топ-20 списка выглядит следующим образом:
1. «Челси» ( минус 749 млн евро);
2. «Манчестер Юнайтед» (-670 млн);
3. «Арсенал» (-544 млн);
4. «Тоттенхэм» (-477 млн);
5. «Вест Хэм» (-435 млн);
6. «Ньюкасл» (-422 млн);
7. «Астон Вилла» (-370 млн);
8. «Вулверхэмптон» (-355 млн);
9. «Ювентус» (-337 млн);
10. «Ливерпуль» (-313 млн);
11. «Фулхэм» (-271 млн);
12. «Барселона» (-257 млн);
13. «Ноттингем Форест» (-246 млн);
14. «Лидс» (-242 млн);
15. «Саутгемптон» (-237 млн);
16. «Милан» (-227 млн);
17. «Эвертон» (-219 млн);
18. ПСЖ (-202 млн);
19. «Марсель» (-192 млн);
20. «Бавария» (-170 млн).