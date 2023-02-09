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В январе на трансферы было потрачено 1,57 млрд долларов — это рекорд

сегодня, 16:59

ФИФА проанализировала трансферную активность за последний регистрационный период.

Согласно отчёту, в январе 2023 года в мужском футболе было совершено 4387 международных трансферов. Это рекордный показатель с момента запуска системы подбора трансферов в 2010 году.

Общие расходы клубов на трансферы также установили новый рекорд: в январе было потрачено 1,57 млрд долларов США, что примерно на 230 млн больше, чем было в предыдущее рекордное январское окно в 2018 году.

Количество трансферов в мужском футболе увеличилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (3834), а общие цифры трансферных сборов выросли на 49,4% по сравнению с суммой, потраченной в январе 2022 года (1,05 млрд). Английские клубы возглавили таблицу расходов на международные трансферы в январе 2023 года с общими расходами в размере 898,6 млн, что составляет 57,3% от общих расходов в январе во всём мире, следом идут французские клубы с 131,9 млн.

В женском футболе общее количество международных трансферов также достигло нового рекордного уровня: 341 международный переход, что на 30,2% больше, чем в январе 2022 года. Трансферные сборы в женском футболе тоже побили рекорд: было потрачено 774,300 долларов. Список трансферов на вход возглавила Колумбия (35), Швеция и США на первых строчках рейтинга трансферов на выход (26).

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Перевод с fifa.com
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Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 17:14
Здравствуйте. Речь об адресе электронной почты или об адресе пункта выдачи?
drug01
drug01
сегодня в 17:03
Пришёл приз за январь на адрес не мой, прошу направить как был приз за декабрь
Гость
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