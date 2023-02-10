Катарские инвесторы намерены приобрести «Ливерпуль»

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вчера, 19:07

Инвесторы из Катара хотят вложить деньги в клуб из АПЛ , «Ливерпуль» является приоритетным вариантом.

Бизнесмены полагают, что Катар провел чемпионат мира на великолепном уровне, что может стать преимуществом в данном начинании.

FSG group заявила, что готова выслушать предложения по приобретению прав на «красных», эта сделка может помочь клубу в финансовом плане.