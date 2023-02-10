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Катарские инвесторы намерены приобрести «Ливерпуль»

вчера, 19:07

Инвесторы из Катара хотят вложить деньги в клуб из АПЛ, «Ливерпуль» является приоритетным вариантом.

Бизнесмены полагают, что Катар провел чемпионат мира на великолепном уровне, что может стать преимуществом в данном начинании.

FSG group заявила, что готова выслушать предложения по приобретению прав на «красных», эта сделка может помочь клубу в финансовом плане.

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Все комментарии
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 02:22
Мы это уже читали, еще до нового года. Если нет новых подробностей, зачем повторять одно и то же?
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:30
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 01:28, ред.
Не Катар хочет забрать, а пиндосы. Эта страна, с её богатыми представителями, де-факто целиком и полностью является ещё одним штатом США.

P.S. А вообще..., если глобально..., то началось реструктурирование футбольной системы Европы. Кусок очень лакомый, поэтому заокеанский бизнес потихоньку начинает прибирать футбол к своим рукам. И этот процесс необратим, - Англия этому делу будет очень сильно способствовать...
Грядёт новый формат соревнований в футболе. Скоро топ клубы, под патронажем крупных собственников, начнут объединяться во имя самоопределения/самофинансирования ... и Чеферин станет как Горбачёв в начале 90-х, - президентом несуществующей структуры.)
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 23:12, ред.
Купить и запустить в суперлигу , не спроста на все топ клубы налетели
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:20
Успехов в приобретении !!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:48
Да, Вовка из тридевятого царства))
"Хочу мороженое, хочу пирожное!».
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:32
Все продается в современном мире...
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:15
Да купили бы сразу всю Англию, чего размениваться !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:37
Купить, а потом перевести этот клуб себе.
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 20:22
Так они ж МЮ собирались купить. Или это уже другие катарцы?
lotsman
lotsman
вчера в 20:12
Скоро всю АПЛ скупят.))
112910415
112910415
вчера в 19:53
вошли во вкус, однако
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:49
Аль-Ливерпуль будет?
Elliada
Elliada
вчера в 19:31
Ливерпуль сейчас на спаде. Может, со скидкой купят
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:30
Надоть брать!
memphis
memphis
вчера в 19:29
Скоро будет Каракум - Лига
sova147
sova147
вчера в 19:26
Катар своими деньгами хочет забрать весь футбол
monah-10
monah-10
вчера в 19:25
Скорее бы, а то непонятка какая то, трансферов нормальных ноль, и непонятное будущее.
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