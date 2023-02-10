Катарские инвесторы намерены приобрести «Ливерпуль»

Инвесторы из Катара хотят вложить деньги в клуб из АПЛ, «Ливерпуль» является приоритетным вариантом.
Бизнесмены полагают, что Катар провел чемпионат мира на великолепном уровне, что может стать преимуществом в данном начинании.
FSG group заявила, что готова выслушать предложения по приобретению прав на «красных», эта сделка может помочь клубу в финансовом плане.
P.S. А вообще..., если глобально..., то началось реструктурирование футбольной системы Европы. Кусок очень лакомый, поэтому заокеанский бизнес потихоньку начинает прибирать футбол к своим рукам. И этот процесс необратим, - Англия этому делу будет очень сильно способствовать...
Грядёт новый формат соревнований в футболе. Скоро топ клубы, под патронажем крупных собственников, начнут объединяться во имя самоопределения/самофинансирования ... и Чеферин станет как Горбачёв в начале 90-х, - президентом несуществующей структуры.)
P.S. А вообще..., если глобально..., то началось реструктурирование футбольной системы Европы. Кусок очень лакомый, поэтому заокеанский бизнес потихоньку начинает прибирать футбол к своим рукам. И этот процесс необратим, - Англия этому делу будет очень сильно способствовать...
Грядёт новый формат соревнований в футболе. Скоро топ клубы, под патронажем крупных собственников, начнут объединяться во имя самоопределения/самофинансирования ... и Чеферин станет как Горбачёв в начале 90-х, - президентом несуществующей структуры.)
"Хочу мороженое, хочу пирожное!».
"Хочу мороженое, хочу пирожное!».