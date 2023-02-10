У «Манчестер Юнайтед» сразу несколько потенциальных покупателей. Переговоры в самом разгаре

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10 февраля 2023, 09:31

Среди желающих опять шейхи.

Глейзеры всерьез взялись за продажу команды

В ноябре 2022 года семья Глейзеров объявила о намерении рассмотреть вопросы продажи некоторой части активов «Манчестер Юнайтед». Владельцам так и не удалось расположить к себе болельщиков команды, несмотря на успешно завоеванные титулы и немаленькие вливания в клуб.

The Athletic сообщал, что вопрос управления заявками был передан инвестиционному банку Rain Group, который уже занимался подобными вопросами. Недавняя практика – вопрос поиска покупателя для лондонского «Челси». При этом уточняется, что Глейзеры будут опираться именно на пример «аристократов», они не намерены продавать свой клуб дешевле. В документах, которые были распространены Rain Group, говорится, что потенциальные покупатели должны предоставить свои предложения до 17 февраля.

По состоянию на январь 2022 года «Манчестер Юнайтед» является вторым самым дорогим клубом, уступая только мадридскому «Реалу». Стоимость состава, бренда, инфраструктуры и иных совокупных активов «красных дьяволов» оценивается в 2,4 млрд фунтов стерлингов.

В свою очередь, финансовые показатели команды вряд ли будут вдохновлять будущих инвесторов. В прошлом сезоне расходы МЮ достигли рекордного максимума — 543 млн фунтов, что на 14% больше допандемийного сезона 18/19. Теперь чистый финансовый долг клуба – 520 млн фунтов, что, естественно, скажется на сумме сделки, если «Юнайтед» все же будет продан.

В настоящий момент существует по меньшей мере пять серьезных претендентов, готовящихся сделать предложение семье Глейзеров о покупке манкунианского клуба.

Катарские инвесторы хотят вернуть «Юнайтед» на вершину

Основным источником информации о потенциальной продаже семьей Глейзеров «Манчестер Юнайтед» является издание Daily Mail. По его сообщениям, катарские шейхи планируют вложение огромных средств в команду и хотят оказать всестороннюю поддержку нынешнему главному тренеру манкунианцев.

Катарцы уверены, что их предложение никто не сможет перебить, они желают поскорее завершить сделку. Ожидается, что запрос поступит владельцам «Юнайтед» уже в ближайшие дни. Настолько пристальный интерес связан с тем, что Эмир Катара Тамим ибн Хамаж Аль Тани является давним болельщиком МЮ . Состояние шейха оценивается в 335 миллиардов долларов. Глейзеры же намерены выручить с продажи клуба 7,5 миллиарда долларов.

Также известно, что фонд Qatar Sports Investments не участвует в обсуждениях по приобретению команды. Возможно, есть некая связь с ПСЖ . Поскольку в турнирах под эгидой УЕФА не допускается участие клубов, принадлежащих одной организации, потенциальные владельцы хотели бы обезопаситься от подобного рода конфузов. Однако на практике уже были случаи, когда УЕФА не усматривал нарушений в статье о чистоте конкуренции. В 2017 году «Ред Булл» из Лейпцига и «Ред Булл» из Зальцбурга были допущены к участию в Лиге чемпионов.

Недавно Аврам Глейзер был замечен на Ближнем Востоке. Совладелец «Манчестер Юнайтед» присутствовал на матче крикетной команды из ОАЭ , владельцем которой он является. Возможно, посещение было связано с параллельными переговорами с одним из потенциальных покупателей.

У катарцев большие планы на инфраструктуру «Юнайтед»

Инвесторы с Ближнего Востока готовы вкладываться не только в трансферы на приобретение высококлассных футболистов, но и улучшать инфраструктуру клуба. Среди планов – перестройка культового стадиона «Олд Траффорд».

Согласно Daily Mail, на это будет выделено более 2 млрд фунтов стерлингов. При этом не уточняется, будет ли это реконструкция одного из самых известных стадионов планеты, либо снос с последующим строительством нового ультрасовременного объекта. Рядом с «Олд Траффорд» пролегают железнодорожные пути, в связи с чем могут возникнуть сложности при расширении стадиона в одну из сторон.

Королевская семья Катара уже пыталась приобрести «красных дьяволов»

В феврале 2011 года из Катара поступило предложение о продаже «Юнайтед» за 1 миллиард фунтов стерлингов. Однако семья Глейзеров ответила на это отказом. Сообщалось, что главной мотивацией на покупку «Манчестер Юнайтед» стало поглощение «Манчестер Сити» королевской семьей Абу-Даби в 2008 году.

После отказа от катарцев поступило улучшенное предложение в 1,5 млрд фунтов, но и в этом случае Глейзеры отказались продавать «Юнайтед». Они хотели выручить 1,8 млрд. После того как сделку не удалось провернуть, Qatar Sports Investments обратил свой взор на Францию, где приобрел контрольный пакет акций ПСЖ , а уже в 2012 году стал единственным владельцем клуба.

Главным конкурентом катарцев является сэр Джим Рэтклифф

«Я всю жизнь являюсь фанатом „Манчестер Юнайтед“. Я был на самой невероятной игре в 1999 году в Барселоне. Это глубоко запечатлелось в моей памяти», — сказал Рэтклифф Financial Times в октябре 2022 года, когда только пошли разговоры о продаже клуба Глейзерами. На прошлой неделе его компания Ineos объявила, что официально включается в борьбу за МЮ .

Сэр Джим Рэтклифф будет бороться за приобретение »Манчестер Юнайтед» с частными катарскими инвесторами и возможными американскими консорциумами, заручившись поддержкой двух крупнейших кредиторов Уолл-стрит для финансирования сделки. И если Джим Рэтклифф все же сделает предложение, то банки покроют всю стоимость существующего долга «красных дьяволов».

В прошлом Рэтклифф не единожды пытался приобрести команду из английской Премьер-Лиги. Осенью 2021-го он проявлял интерес к «Ньюкаслу», но не смог составить конкуренцию инвесторам из Саудовской Аравии. Весной хотел заполучить «Челси», но Тодд Боэли был более настойчивым.

Финансовое состояние Рэтклиффа оценивается в 14 млрд долларов, что существенно меньше того, чем располагают в Катаре или же имеют в совокупности американские консорциумы. Однако на стороне Рэтклиффа репутация. Джим высоко ценится в Британии, о чем говорит полученный им титул сэра, это может сыграть ему на руку в борьбе за поглощение «Юнайтед».