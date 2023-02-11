УЕФА пожертвовал 200 тысяч евро пострадавшим от землетрясения

УЕФА направил 200 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.
Федерация футбола Турции (TFF) получила 150 тысяч евро, Детский фонд УЕФА отправил 50 тысяч евро неправительственным организациям Bonyan и Tiafi, которые трудятся над ликвидацией последствий в южной Турции и в Сирии. Президент УЕФА Александер Чеферин дал комментарий по этому поводу:
УЕФА совершает данное первоначальное пожертвование ради помощи немедленному гуманитарному реагированию на эту ужасную трагедию. Я хотел бы поблагодарить наши ассоциации за их своевременную реакцию и помощь тем, кто пострадал от этой ужасной ситуации.
УЕФА также намерена провести дополнительные мероприятия по сбору средств во время заключительной недели Лиги чемпионов текущего сезона, которая пройдет в июне в Стамбуле. В ближайшие недели детали будут объявлены. Помимо этого, на следующей неделе перед началом всех поединков в еврокубках будет организована минута молчания в память о жертвах землетрясений.
Да это позор, отмывают с АПЛ миллиарды, а людям в одной из самых больших катастроф 21 века кидают какие-то подачки, там реально катастрофа.
Да это позор, отмывают с АПЛ миллиарды, а людям в одной из самых больших катастроф 21 века кидают какие-то подачки, там реально катастрофа.
Очень-очень жаль Сирию и Турцию, там всё очень страшно…бедные детишки, бедные люди…😔
Помогайте все, кто может, не важно 10 рублей это или 100, каждый рубль важен…
Очень-очень жаль Сирию и Турцию, там всё очень страшно…бедные детишки, бедные люди…😔
Помогайте все, кто может, не важно 10 рублей это или 100, каждый рубль важен…