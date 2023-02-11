УЕФА пожертвовал 200 тысяч евро пострадавшим от землетрясения

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вчера, 16:47

УЕФА направил 200 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

Федерация футбола Турции (TFF) получила 150 тысяч евро, Детский фонд УЕФА отправил 50 тысяч евро неправительственным организациям Bonyan и Tiafi, которые трудятся над ликвидацией последствий в южной Турции и в Сирии. Президент УЕФА дал комментарий по этому поводу:

УЕФА совершает данное первоначальное пожертвование ради помощи немедленному гуманитарному реагированию на эту ужасную трагедию. Я хотел бы поблагодарить наши ассоциации за их своевременную реакцию и помощь тем, кто пострадал от этой ужасной ситуации.