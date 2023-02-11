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УЕФА пожертвовал 200 тысяч евро пострадавшим от землетрясения

вчера, 16:47

УЕФА направил 200 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

Федерация футбола Турции (TFF) получила 150 тысяч евро, Детский фонд УЕФА отправил 50 тысяч евро неправительственным организациям Bonyan и Tiafi, которые трудятся над ликвидацией последствий в южной Турции и в Сирии. Президент УЕФА Александер Чеферин дал комментарий по этому поводу:

УЕФА совершает данное первоначальное пожертвование ради помощи немедленному гуманитарному реагированию на эту ужасную трагедию. Я хотел бы поблагодарить наши ассоциации за их своевременную реакцию и помощь тем, кто пострадал от этой ужасной ситуации.

УЕФА также намерена провести дополнительные мероприятия по сбору средств во время заключительной недели Лиги чемпионов текущего сезона, которая пройдет в июне в Стамбуле. В ближайшие недели детали будут объявлены. Помимо этого, на следующей неделе перед началом всех поединков в еврокубках будет организована минута молчания в память о жертвах землетрясений.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:12
Неудачно попавшемуся на глаза журналистов Чеферину пришлось все-таки порыться в карманах и слегка опустошить свой бумажник, сочиняя впопыхах комментарий.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:32
Спасибо конечно, но думаю такие люди ничего хорошего в футбол не принесут, надеюсь их мелочность и жадность не погубит всеми любимый турнир ЛЧ!
протон
протон
вчера в 18:26
Не очень-то щедро для сотен тыс. пострадавших ...
Да это позор, отмывают с АПЛ миллиарды, а людям в одной из самых больших катастроф 21 века кидают какие-то подачки, там реально катастрофа.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:53
В любом случае спасибо! Хоть такая сумма!
Очень-очень жаль Сирию и Турцию, там всё очень страшно…бедные детишки, бедные люди…😔
Помогайте все, кто может, не важно 10 рублей это или 100, каждый рубль важен…
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:35
Эти деньги выделила богатая организация.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:26
Конечно можно было и побольше
shlomo
shlomo
вчера в 17:13
Ну хоть столько и то хоть какая то помощь...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:56
При их доходах могли бы раз в сто больше дать.
Гость
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