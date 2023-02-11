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Английская Премьер-Лига пожертвует миллион фунтов жертвам землетрясения

вчера, 12:50

Английская Премьер-Лига пожертвует 1 миллион фунтов стерлингов жертвам землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии.

Пожертвование будет направлено в Комитет по чрезвычайным ситуациям (DEC), нуждающимся направят гуманитарную помощь. В заявлении АПЛ сказано:

Мы глубоко опечалены новостями о разрушительных землетрясениях, унесших жизни тысяч людей в Турции и Сирии.

Футболисты и официальные лица АПЛ будут носить черные повязки в матчах, которые состоятся в эти выходные, в знак почтения к памяти погибших из-за этих трагических событий.

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Перевод с premierleague.com
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:28
Надо оказать посильную помощь всем.
Земля в одном месте провинции Хатае разошлась и образовалась трещина шириной 200 метров. в глубину 30 м. ... Оливковое поле пополам поделила природа, при этом отмечается, что поле до землетрясения было абсолютно ровным.
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lotsman
lotsman
вчера в 13:24
Это благородно, но могли бы и больше.
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:20
"Простые" пострадавшие узнают, что сумма даже немного больше чем недельная зарплата Холанда, и это смягчит их горе..
протон
протон
вчера в 13:16
Месси отправил около 3 млн. Там и Роналду теперь перечислил не мало, а тут 1 млн от такого гиганта
drug01
drug01
вчера в 13:14
Это Доброе дело хороший пример для подражания
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