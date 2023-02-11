Английская Премьер-Лига пожертвует миллион фунтов жертвам землетрясения

Английская Премьер-Лига пожертвует 1 миллион фунтов стерлингов жертвам землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии.
Пожертвование будет направлено в Комитет по чрезвычайным ситуациям (DEC), нуждающимся направят гуманитарную помощь. В заявлении АПЛ сказано:
Мы глубоко опечалены новостями о разрушительных землетрясениях, унесших жизни тысяч людей в Турции и Сирии.
Футболисты и официальные лица АПЛ будут носить черные повязки в матчах, которые состоятся в эти выходные, в знак почтения к памяти погибших из-за этих трагических событий.
Земля в одном месте провинции Хатае разошлась и образовалась трещина шириной 200 метров. в глубину 30 м. ... Оливковое поле пополам поделила природа, при этом отмечается, что поле до землетрясения было абсолютно ровным.
Местные жители сообщили,что слышали громкий взрыв во время тряски. Предполагается, что это был звук движения коры земной коры. Кроме того, некоторые турецкие товарищи - землепашцы утверждают, что видели "зеленый свет (дым)" в части разлома...
Две тектонические плиты пришли в движение..., сейсмологи утверждают, что они
сразу не успокаиваются... А может и ограничатся и угол одной плиты уже смят другой...
Земля в одном месте провинции Хатае разошлась и образовалась трещина шириной 200 метров. в глубину 30 м. ... Оливковое поле пополам поделила природа, при этом отмечается, что поле до землетрясения было абсолютно ровным.
Местные жители сообщили,что слышали громкий взрыв во время тряски. Предполагается, что это был звук движения коры земной коры. Кроме того, некоторые турецкие товарищи - землепашцы утверждают, что видели "зеленый свет (дым)" в части разлома...
Две тектонические плиты пришли в движение..., сейсмологи утверждают, что они
сразу не успокаиваются... А может и ограничатся и угол одной плиты уже смят другой...