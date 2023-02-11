Английская Премьер-Лига пожертвует миллион фунтов жертвам землетрясения

Английская Премьер-Лига пожертвует 1 миллион фунтов стерлингов жертвам землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии.

Пожертвование будет направлено в Комитет по чрезвычайным ситуациям (DEC), нуждающимся направят гуманитарную помощь. В заявлении АПЛ сказано:

Мы глубоко опечалены новостями о разрушительных землетрясениях, унесших жизни тысяч людей в Турции и Сирии.