Демирал продаст майку Роналду, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения

Защитник «Аталанты» Мерих Демирал намерен продать футболку нападающего Криштиану Роналду времен его выступлений за «Ювентус». Вчера на юго-востоке Турции произошло землетрясение, его магнитуда оценивается в 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч являются пострадавшими. Игрок прокомментировал информацию:
Я только что общался с Криштиану. Он сказал, что очень опечален тем, что случилось в Турции.
Мы выставим на аукцион футболку с автографом Роналду из моей коллекции. Деньги, заработанные от аукциона, будут пожертвованы и использованы в зоне землетрясения.
Разные сведения по погибшим...
Наверное Чемп приостановят? Как думаете?
Разные сведения по погибшим...
Наверное Чемп приостановят? Как думаете?
Вопрос есть - одни здания остались стоять, другие рухнули...
Или старой постройки или.... разберутся надеюсь.
Вопрос есть - одни здания остались стоять, другие рухнули...
Или старой постройки или.... разберутся надеюсь.
В Спитаке было 10 баллов....
В Спитаке было 10 баллов....