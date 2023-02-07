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Демирал продаст майку Роналду, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения

сегодня, 20:35

Защитник «Аталанты» Мерих Демирал намерен продать футболку нападающего Криштиану Роналду времен его выступлений за «Ювентус». Вчера на юго-востоке Турции произошло землетрясение, его магнитуда оценивается в 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч являются пострадавшими. Игрок прокомментировал информацию:

Я только что общался с Криштиану. Он сказал, что очень опечален тем, что случилось в Турции.

Мы выставим на аукцион футболку с автографом Роналду из моей коллекции. Деньги, заработанные от аукциона, будут пожертвованы и использованы в зоне землетрясения.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:21
Должны. После такого, продолжать чемпионат- безумие! Думаю, приостановят.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:16
Хотя арматура торчала...
Разные сведения по погибшим...
Наверное Чемп приостановят? Как думаете?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:14, ред.
Внешне, вроде все здания похожи, но возможно, строились по разным технологиям.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:08
Ужасно...
Вопрос есть - одни здания остались стоять, другие рухнули...
Или старой постройки или.... разберутся надеюсь.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:31
Да, я помню. Но тогда, показывали только разрушения, уже после случившегося. А сейчас показывают всё в живом эфире.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:20
7 декабря 1988 года, Армения, Степанокерт....
В Спитаке было 10 баллов....
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:10
Признаюсь, такого- никогда не видел. У меня много хороших знакомых среди турок- постараюсь помочь...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:00
Трагедия огромная, необходимо помочь.
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