Демирал продаст майку Роналду, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения

Защитник «Аталанты» намерен продать футболку нападающего времен его выступлений за «Ювентус». Вчера на юго-востоке Турции произошло землетрясение, его магнитуда оценивается в 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч являются пострадавшими. Игрок прокомментировал информацию:

Я только что общался с Криштиану. Он сказал, что очень опечален тем, что случилось в Турции.

Мы выставим на аукцион футболку с автографом Роналду из моей коллекции. Деньги, заработанные от аукциона, будут пожертвованы и использованы в зоне землетрясения.