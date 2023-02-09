«Бенфика» отправит термоодеяла для пострадавших от землетрясений

«Бенфика» в среду после обращения посольства Турции в Лиссабоне объявила об отправке 1000 термоодеял для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии.
Мощные землетрясения произошли в Турции 6 февраля, магнитуда одного из толчков составила 7,8 балла, были и другие землетрясения. Также от разрушительного удара пострадала Сирия.
Если есть возможность помочь, помогите 🆘 даже 10-20 рублями. Есть проверенные фонды у нас в России для сбора помощи пострадавшим 🤲🏼🙏🏽
Не дай Всевышний больше никому ощутить эту боль и страдания от произошедшего.
Если есть возможность помочь, помогите 🆘 даже 10-20 рублями. Есть проверенные фонды у нас в России для сбора помощи пострадавшим 🤲🏼🙏🏽
Не дай Всевышний больше никому ощутить эту боль и страдания от произошедшего.