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«Бенфика» отправит термоодеяла для пострадавших от землетрясений

сегодня, 08:29

«Бенфика» в среду после обращения посольства Турции в Лиссабоне объявила об отправке 1000 термоодеял для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии.

Мощные землетрясения произошли в Турции 6 февраля, магнитуда одного из толчков составила 7,8 балла, были и другие землетрясения. Также от разрушительного удара пострадала Сирия.

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Бенфика
Перевод с ojogo.pt
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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:42
Страшно всё в Турции и Сирии…дети, взрослые, старики, уже более 9000 погибших…а те кто выжили, многие сильно ранены.
Если есть возможность помочь, помогите 🆘 даже 10-20 рублями. Есть проверенные фонды у нас в России для сбора помощи пострадавшим 🤲🏼🙏🏽
Не дай Всевышний больше никому ощутить эту боль и страдания от произошедшего.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:42
Молодцы ребята,вот так бы все клубы.
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сегодня в 08:40
А трещащий от бабла и отмарселенный вчера парижский проект что-то помалкивает
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:33
Благородные деяния всегда приветствуются
Гость
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