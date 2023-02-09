«Бенфика» отправит термоодеяла для пострадавших от землетрясений

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сегодня, 08:29

«Бенфика» в среду после обращения посольства Турции в Лиссабоне объявила об отправке 1000 термоодеял для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии.

Мощные землетрясения произошли в Турции 6 февраля, магнитуда одного из толчков составила 7,8 балла, были и другие землетрясения. Также от разрушительного удара пострадала Сирия.