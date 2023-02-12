Гвардиола установил рекорд по проценту побед в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола установил рекорд, сообщает статистический портал Squawka.
Его команда победила «Астон Виллу» в 23-м туре Английской Премьер-Лиги (3:1). При испанском специалисте «горожане» провели 250 игр в турнире, одержали 184 победы, 32 раза сыграли вничью и потерпели 34 поражения. Таким образом, процент побед у Гвардиолы — 73,6%. Это самый высокий показатель среди действующих тренеров в АПЛ.
У Грэма был конечно "boring, boring Arsenal", но команду он собрал мощную и результат давал. И первый дивизион выигрывал, и кубки (включая европейский, чего Венгеру так и не удалось). Один скомканный сезон после его увольнения середняком Арсенал точно не сделал. У Венгера за 20+ лет три победы в АПЛ, а у его первого капитана Тони Адамса - 4 за 12 лет. Две с Арсеном, две с Грэмом.
Ну а 100-миллионных трансферов тогда ещё просто не было, особенно в отстававшей от континента по части бабла Англии. Зато покупки Бергкампа и Анри были на уровне рекордов АПЛ (легендарные Ширер и Саттон уходили из Блэкберна за такие же суммы).
У Грэма был конечно "boring, boring Arsenal", но команду он собрал мощную и результат давал. И первый дивизион выигрывал, и кубки (включая европейский, чего Венгеру так и не удалось). Один скомканный сезон после его увольнения середняком Арсенал точно не сделал. У Венгера за 20+ лет три победы в АПЛ, а у его первого капитана Тони Адамса - 4 за 12 лет. Две с Арсеном, две с Грэмом.
Ну а 100-миллионных трансферов тогда ещё просто не было, особенно в отстававшей от континента по части бабла Англии. Зато покупки Бергкампа и Анри были на уровне рекордов АПЛ (легендарные Ширер и Саттон уходили из Блэкберна за такие же суммы).