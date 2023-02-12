Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Гвардиола установил рекорд по проценту побед в АПЛ

вчера, 21:58
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола установил рекорд, сообщает статистический портал Squawka.

Его команда победила «Астон Виллу» в 23-м туре Английской Премьер-Лиги (3:1). При испанском специалисте «горожане» провели 250 игр в турнире, одержали 184 победы, 32 раза сыграли вничью и потерпели 34 поражения. Таким образом, процент побед у Гвардиолы — 73,6%. Это самый высокий показатель среди действующих тренеров в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» стал рекордсменом Клубного чемпионата мира
Вчера, 00:06
Официально«Химки» объявили об аренде полузащитника «Пари НН»
10 февраля Фото
Мюллер установил рекорд Кубка Германии по числу побед в матчах
03 февраля
Месси побил рекорд Роналду, забив в ворота «Монпелье»
02 февраля
В Кубке Германии был забит самый дальний автогол в истории турнира
02 февраля Видео
Форвард «Атлетика» Уильямс не сыграл в матче Примеры впервые с 2016 года
29 января
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:46
А ЛЧ не возьмет...
John 5mith
John 5mith
сегодня в 00:21
Середняк? Этак и Челси перед приходом Конте можно объявить середняком. Нуашо, ведь в предыдущем сезон 10 место было с каким-то там португальцем Жозе. А всякие победы в АПЛ или ЛЧ перед этим уже не в счет. Середняк - и всё тут :)
У Грэма был конечно "boring, boring Arsenal", но команду он собрал мощную и результат давал. И первый дивизион выигрывал, и кубки (включая европейский, чего Венгеру так и не удалось). Один скомканный сезон после его увольнения середняком Арсенал точно не сделал. У Венгера за 20+ лет три победы в АПЛ, а у его первого капитана Тони Адамса - 4 за 12 лет. Две с Арсеном, две с Грэмом.
Ну а 100-миллионных трансферов тогда ещё просто не было, особенно в отстававшей от континента по части бабла Англии. Зато покупки Бергкампа и Анри были на уровне рекордов АПЛ (легендарные Ширер и Саттон уходили из Блэкберна за такие же суммы).
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:48
Достижение Венгера удивляет не меньше, который возглавил на тот момент середняк Арсенал, и плюс у него не было массовых 100 миллионных приобретений, как у нынешних тренеров.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:06
Рекорд за рекордом и рекордом погоняет))
Elliada
Elliada
вчера в 22:02
Среди действующих это понятно. Интересно было бы знать среди всех в истории.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 