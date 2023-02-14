Промес не полетел на заключительный сбор «Спартака»

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вчера, 14:27

«Спартак» сегодня отправился на третий и заключительный сбор в Турцию. Нападающий «Спартака» вместе с командой не полетел.

Глава пресс-службы москвичей сообщил:

Промес продолжает работать в индивидуальном режиме.