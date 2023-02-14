Промес не полетел на заключительный сбор «Спартака»

«Спартак» сегодня отправился на третий и заключительный сбор в Турцию. Нападающий «Спартака» Квинси Промес вместе с командой не полетел.
Глава пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов сообщил:
Промес продолжает работать в индивидуальном режиме.
Голландец пропустил первые два сбора клуба в ОАЭ.
Будьте снисходительны...
Будьте снисходительны...
и комический артист,
но боюсь прокуратуры,
этой нидерландской дуры!
и комический артист,
но боюсь прокуратуры,
этой нидерландской дуры!
Уголовникам выезд запрещен! ))
Уголовникам выезд запрещен! ))
по проверке эффективности индивидуальной подготовки
по проверке эффективности индивидуальной подготовки