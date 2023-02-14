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Промес не полетел на заключительный сбор «Спартака»

вчера, 14:27

«Спартак» сегодня отправился на третий и заключительный сбор в Турцию. Нападающий «Спартака» Квинси Промес вместе с командой не полетел.

Глава пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов сообщил:

Промес продолжает работать в индивидуальном режиме.

Голландец пропустил первые два сбора клуба в ОАЭ.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:41
В Продажную Турцию ему лететь при любых обстоятельствах не стоит. Да и другим российским клубам не стоило бы туда летать. Вон какие провокации они устраивают нашим командам с их украинскими друзьями. Я про драку в отеле футболистов Шинника и Миная. И никто не будет наказан за эту провокацию.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:39
Девушка - преграда сборов ЭТО ЛЮБОВЬ..
Будьте снисходительны...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:52
А у него российский паспарту есть? Кто знает?
adekvat
adekvat ответ agent Smith (раскрыть)
вчера в 17:29
Для него это билет в один конец.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:37
Так ему теперь и зарплату можно не платить. Всё равно из Спартака не уйдёт никуда.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:11
Промес полетит,в другое место!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Мишка Бигдан (раскрыть)
вчера в 15:59
У гейропы до сих пор существует устойчивое понятие "ВИНА"???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:58, ред.
Я хороший футболист
и комический артист,
но боюсь прокуратуры,
этой нидерландской дуры!
agent Smith
agent Smith
вчера в 15:51
Невыездным стал.
Храневец
Храневец
вчера в 15:48
Пусть его грехи остаются в секрете ,нет милее свободы на свете !
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 15:26
Ну это и понятно - за пределами России может наступить неловкая ситуация депортации домой. Прямо секрет Полишинеля
lotsman
lotsman
вчера в 15:14
Какая неожиданность, кто бы мог подумать, что Промес поедет сдаваться интерполу.))
leonidspb1958a
leonidspb1958a
вчера в 15:12
Дилер должен сидеть в тюрьме...../Жеглов/
INGUSH
INGUSH
вчера в 15:10
"Промес продолжает работать в индивидуальном режиме" ))))
Уголовникам выезд запрещен! ))
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 14:55
ссыт гаденыш,вину за собой чует
112910415
112910415
вчера в 14:42
зксперимент
по проверке эффективности индивидуальной подготовки
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:39
Интерпол не дремлет
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:31
Квинси продолжает "шифроватся"
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