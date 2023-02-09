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«Енисей» переехал в другой отель после землетрясений в Турции

сегодня, 12:12

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал о том, может ли клуб отменить третий сбор в Турции из-за землетрясения.

Команда в данный момент проводит сборы в турецкой Анталье.

Я провёл инструктаж, дал инструкции команде. Мы переехали в другой отель после этих событий и попросили изучить футболистов аварийные выходы. Чтобы вещи и паспорта всегда были наготове. В Анталье особо ничего не ощущалось, но никто не знает, где может всё случиться в следующий раз. Здесь никакой паники нет, только горе у турецких людей. Мы на данный момент продолжаем тренироваться в штатном режиме.

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