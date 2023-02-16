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Артета: «Я больше верю в титул, чем до матча с „Манчестер Сити“»

вчера, 08:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на поражение своей команды в поединке АПЛ против «Манчестер Сити».

Это была большая битва, в которой мы, особенно до второго пропущенного гола, понимали, что можем одолеть «Манчестер Сити». Однако мы пропустили три мяча, и игра закончилась. На таком уровне нельзя совершать такие ошибки. Но в то же время наша команда взяла очень высокую планку. Соперник играл длинными передачами, и нам было нелегко. Мы не могли достаточно хорошо читать моменты и были наказаны за это.

Однако я больше верю в титул, чем до матча. Уровень выступления команды, а также то, как она сыграла против «Сити», тому причина. Соперник хотел выступить иначе, чем мы. Разница – действия в штрафной. Они создали три момента, и они их использовали. У нас были моменты, но мы не забили. Мы все еще способны взять титул. Игроки все еще верят в это, я чувствую. Они понимают, что могут добиться успеха.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:17
Самое интересное, что в АПЛ огромное количество денег, любой клуб может позволить себе трансферы дороже 30 млн евро, МЮ и Челси купаются в деньгах, ТТХ, Арсенал и Ливер могут позволить себе трансферы дороже 50 млн евро, весь мир позиционирует АПЛ как самую сильную и лучшую лигу мира, но Сити в этой самой сильной лиге так доминирует, что другой клуб может стать чемпионом только в том случае, если "посмешище" смогут не футбольными путями в кабинетах выкинуть в чемпионшип. Только тут возникает вопрос кто еще посмишеще-то? Может те, кто тратят денег не меньше Сити, но берут АПЛ раз в 10 или 30 лет?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:45
Уже не первые, титул уплывает из рук.
memphis
memphis
вчера в 11:12
Вперёд, Арсенал! С таким тренером вы сможете победить!
t9ffrbvynszy
t9ffrbvynszy
вчера в 10:39
А я больше верю в деда Мороза, чем в ваш титул
112910415
112910415
вчера в 10:00
в любом случае,
выкладываться на всю катушку надо !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 09:37
После этого матча наоборот, уже нет уверенности, что они смогут выиграть титул. С такими результатами, которые они показывают в последних играх, они могут вообще оказаться на 3-м месте в итоге.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:06
Арсенал не станет чемпионом !
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