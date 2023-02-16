Артета: «Я больше верю в титул, чем до матча с „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Арсенала» отреагировал на поражение своей команды в поединке АПЛ против «Манчестер Сити».

Это была большая битва, в которой мы, особенно до второго пропущенного гола, понимали, что можем одолеть «Манчестер Сити». Однако мы пропустили три мяча, и игра закончилась. На таком уровне нельзя совершать такие ошибки. Но в то же время наша команда взяла очень высокую планку. Соперник играл длинными передачами, и нам было нелегко. Мы не могли достаточно хорошо читать моменты и были наказаны за это.

Однако я больше верю в титул, чем до матча. Уровень выступления команды, а также то, как она сыграла против «Сити», тому причина. Соперник хотел выступить иначе, чем мы. Разница – действия в штрафной. Они создали три момента, и они их использовали. У нас были моменты, но мы не забили. Мы все еще способны взять титул. Игроки все еще верят в это, я чувствую. Они понимают, что могут добиться успеха.