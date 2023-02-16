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Гвардиола: «В первом тайме „Арсенал“ был намного сильнее нас»

вчера, 08:14
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу своей команды над «Арсеналом» в АПЛ (3:1).

В первом тайме «Арсенал» был намного сильнее нас. Мы играли недостаточно интенсивно. Возможно, это потому, что я кое-что изменил, и это оказалось не так эффективно. После перерыва мы стали гораздо агрессивнее и намного лучше. Да, у нас получилось.

С первых минут второго тайма мы прессинговали соперника гораздо выше и интенсивнее. У них в полузащите не было дополнительного футболиста, который мог бы создавать моменты. Уокер, Аканджи, Диаш и Аке приложили огромные усилия, чтобы контролировать Сака, Мартинелли и Нкетиа. Это непросто.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:39, ред.
Арсенал и вправду был силен в первом тайме, и в определенные отрезки действительно вгонял Сити в их штрафную, и моменты были острее, вот только футбол состоит не из одного тайма, а наши игроки видимо забыли об этом.

Теперь надеюсь парни не посыпятся, все же молодые и психология еще слабая! Да и, как подметил "Протон", скамейка слабая, по потерянным очкам мы еще впереди, главное Артете встряхнуть парней, мы остаемся самым молодым проектом в АПЛ на данный момент, и надеюсь ребята справятся с давлением. Сейчас главное победить Виллу, правда и там будет не легко, но надо!
протон
протон
вчера в 09:59
Арсенал прям очень сильно провел первый тайм, Сити буквально дышать не мог. Во втором конечно ситуация перевернулась на 180 градусов. Матч был просто огонь.
На дистанции сражаться с таким Сити у Арсенала просто нет ресурсов. Все уже выдохлись и это видно по игре. В атаке уже полный ноль который матч уже.
Эду - провалил все топовые трансферы которые хотел Артета. Он может брать только ноунеймов из Бразилии и все на этом.
Чтобы победить Гвардиолу в чемпионате, нужно играть на пике возможностей.
Арсеналу на данный момент уже нанесён нехилый психологический урон. А если ещё учесть, что канониры-молодая команда и скамейка не блещет
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:18
Это просто комплимент в адрес соперника, что бы показать свою силу.
Gahi
Gahi
вчера в 08:40
Тем интереснее будет борьба за трофей который стал ещё ближе для команд соперников. Удачи
5867d6gpkknm
5867d6gpkknm
вчера в 08:34
Это лишь дежурный комплимент проигравшему
Гость
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