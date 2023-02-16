Гвардиола: «В первом тайме „Арсенал“ был намного сильнее нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу своей команды над «Арсеналом» в АПЛ (3:1).
В первом тайме «Арсенал» был намного сильнее нас. Мы играли недостаточно интенсивно. Возможно, это потому, что я кое-что изменил, и это оказалось не так эффективно. После перерыва мы стали гораздо агрессивнее и намного лучше. Да, у нас получилось.
С первых минут второго тайма мы прессинговали соперника гораздо выше и интенсивнее. У них в полузащите не было дополнительного футболиста, который мог бы создавать моменты. Уокер, Аканджи, Диаш и Аке приложили огромные усилия, чтобы контролировать Сака, Мартинелли и Нкетиа. Это непросто.
На дистанции сражаться с таким Сити у Арсенала просто нет ресурсов. Все уже выдохлись и это видно по игре. В атаке уже полный ноль который матч уже.
Эду - провалил все топовые трансферы которые хотел Артета. Он может брать только ноунеймов из Бразилии и все на этом.
Чтобы победить Гвардиолу в чемпионате, нужно играть на пике возможностей.
Арсеналу на данный момент уже нанесён нехилый психологический урон. А если ещё учесть, что канониры-молодая команда и скамейка не блещет
На дистанции сражаться с таким Сити у Арсенала просто нет ресурсов. Все уже выдохлись и это видно по игре. В атаке уже полный ноль который матч уже.
Эду - провалил все топовые трансферы которые хотел Артета. Он может брать только ноунеймов из Бразилии и все на этом.
Чтобы победить Гвардиолу в чемпионате, нужно играть на пике возможностей.
Арсеналу на данный момент уже нанесён нехилый психологический урон. А если ещё учесть, что канониры-молодая команда и скамейка не блещет
Теперь надеюсь парни не посыпятся, все же молодые и психология еще слабая! Да и, как подметил "Протон", скамейка слабая, по потерянным очкам мы еще впереди, главное Артете встряхнуть парней, мы остаемся самым молодым проектом в АПЛ на данный момент, и надеюсь ребята справятся с давлением. Сейчас главное победить Виллу, правда и там будет не легко, но надо!
Теперь надеюсь парни не посыпятся, все же молодые и психология еще слабая! Да и, как подметил "Протон", скамейка слабая, по потерянным очкам мы еще впереди, главное Артете встряхнуть парней, мы остаемся самым молодым проектом в АПЛ на данный момент, и надеюсь ребята справятся с давлением. Сейчас главное победить Виллу, правда и там будет не легко, но надо!