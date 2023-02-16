Гвардиола: «В первом тайме „Арсенал“ был намного сильнее нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил победу своей команды над «Арсеналом» в АПЛ (3:1).

В первом тайме «Арсенал» был намного сильнее нас. Мы играли недостаточно интенсивно. Возможно, это потому, что я кое-что изменил, и это оказалось не так эффективно. После перерыва мы стали гораздо агрессивнее и намного лучше. Да, у нас получилось.

С первых минут второго тайма мы прессинговали соперника гораздо выше и интенсивнее. У них в полузащите не было дополнительного футболиста, который мог бы создавать моменты. Уокер, Аканджи, Диаш и Аке приложили огромные усилия, чтобы контролировать Сака, Мартинелли и Нкетиа. Это непросто.