Расследования по делу «Манчестер Сити» могут занять 4 года

Спортивный юрист Ник Де Марко полагает, что расследования касательно финансовой деятельности «Манчестер Сити» могут занять 4 года.

Я работал над делами о нарушении финансового фэйр-плей «Дерби» и «Шеффилдом», там насчитывалось по два обвинения на основе двухлетних отрезков – полтора года заняли разбирательства, если рассматривать период от предъявления обвинения до завершения процесса.

Я не удивлюсь, если эти разбирательства будут идти значительно дольше, учитывая то, что там 115 обвинений за 14-летний период.