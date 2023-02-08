Расследования по делу «Манчестер Сити» могут занять 4 года

Спортивный юрист Ник Де Марко полагает, что расследования касательно финансовой деятельности «Манчестер Сити» могут занять 4 года.
Я работал над делами о нарушении финансового фэйр-плей «Дерби» и «Шеффилдом», там насчитывалось по два обвинения на основе двухлетних отрезков – полтора года заняли разбирательства, если рассматривать период от предъявления обвинения до завершения процесса.
Я не удивлюсь, если эти разбирательства будут идти значительно дольше, учитывая то, что там 115 обвинений за 14-летний период.
Допустим, ты миллиардер, фанат условного Бёрнли, но согласно ФФП ты не можешь просто вбухать бесконечное количество денег со своего кармана, чтобы стать конкурентно способным для борьбы за чемпионство. Можешь первоначальные спонсорские (инвестиционные) деньги влить, но сумма будет очень ограничена!
Допустим, ты миллиардер, фанат условного Бёрнли, но согласно ФФП ты не можешь просто вбухать бесконечное количество денег со своего кармана, чтобы стать конкурентно способным для борьбы за чемпионство. Можешь первоначальные спонсорские (инвестиционные) деньги влить, но сумма будет очень ограничена!