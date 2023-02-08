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Расследования по делу «Манчестер Сити» могут занять 4 года

вчера, 21:14

Спортивный юрист Ник Де Марко полагает, что расследования касательно финансовой деятельности «Манчестер Сити» могут занять 4 года.

Я работал над делами о нарушении финансового фэйр-плей «Дерби» и «Шеффилдом», там насчитывалось по два обвинения на основе двухлетних отрезков – полтора года заняли разбирательства, если рассматривать период от предъявления обвинения до завершения процесса.

Я не удивлюсь, если эти разбирательства будут идти значительно дольше, учитывая то, что там 115 обвинений за 14-летний период.

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Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:54
Западные сорняки везде пускают корни...
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:36
Слово то французское, но у нас это явление пустило такие "корни", что мы "переплюнули" пожалуй уже всех.
протон
протон
вчера в 22:35
Речь идёт не о договорных матчах, т.е. по спортивному принципу они доказали своё превосходство на поле. А ФФП давно надо убрать. До появления этого правила, маленькие и средние клубы не банкротились, а академии работали как и сейчас, не хуже/не лучше. Смысла нет в этом ФФП.
Допустим, ты миллиардер, фанат условного Бёрнли, но согласно ФФП ты не можешь просто вбухать бесконечное количество денег со своего кармана, чтобы стать конкурентно способным для борьбы за чемпионство. Можешь первоначальные спонсорские (инвестиционные) деньги влить, но сумма будет очень ограничена!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:19
Однако Ник Де Марко махровый оптимист - четыре года намерен замыливать чёрные делишки...
Носатый 2
Носатый 2
вчера в 22:04
На время расследования лишить еврокубков. Все равно ничего не светит. А бабла и так много. Вот, только толку мало🤣
minai
minai
вчера в 21:57
Не стоит тянуть вола за яйца. Сразу скажите: "Виноваты русские", вот за это им бан.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:45
Слово "бюрократ" заимствовано из французского языка...так что у них своего бюрократизма хватает...западная зараза и к нам вместе со словом попала)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:35
Ну всё как у нас, бюрократы!
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