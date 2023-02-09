«Манчестер Сити» хотят вышвырнуть в пятый дивизион. Но мухлевали многие гранды

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сегодня, 15:50

ПСЖ и «Челси» тоже отправят к любителям?

Конкуренты мечтают о вылете клуба Гвардиолы

Если вина клуба будет доказана, Хосеп планирует уйти. Но после отстранения от еврокубков не ушел. Тогда адвокат с зарплатой, как у Де Брюйне, справился. Сейчас ситуация сложнее. Нельзя пойти в международный арбитраж. Правила АПЛ позволяют вышвырнуть из турнира. Более того, разрешены доказательства из слитых баз данных.

Британское право крутое, целые страны переносят прения в Лондон. В футболе немного иначе. Где были аудиторы АПЛ столько лет? Заявлено, что многократный чемпион нарушил правила более сотни раз. Если в деревне сто преступлений, а местный районный полицейский не обратил внимания, то он тоже виноват, проявил крайнюю халатность.

Впрочем, это не отменяет само нарушение закона, если его докажут. «Горожан» пугают национальной лигой, это пятый по счету дивизион. Будет комиссия из трех человек, потом апелляционный суд из шести. Но до начала разбирательств дела по сути разве хоть кто-то не понимал, откуда у клубов шейхов и миллиардеров огромные деньги?

Адвокаты будут затягивать процесс, постараются на годы. Но если комиссии представят веские доказательства по 115 кейсам, вердикт увидим быстрее, чем в делах об одном нарушении за десять лет. Удивляет сам факт, что нет быстрой процедуры вынесения решений и конкретики по наказаниям. Разброс от штрафа до любительской лиги.

Некоторым грандам понравилось жульничать

Проще сытому безнаказанно украсть сто вагонов с продуктами, чем голодному килограмм картошки. Гранды нарушали законы, но богатых не трогали. Президент Франции работал представителем шейхов, убеждая Мбаппе остаться в ПСЖ , ведь это хорошо для газового бизнеса с катарцами.

Испанские власти боятся дунуть на «Барселону» из-за сепаратизма. Когда наказывали «Динамо», «Рубин» и «Зенит», ведь их нарушения легче было доказать из-за государственного финансирования при отсутствии реального футбольного рынка, то никого это не волновало.

Жили дальше. Нанимали адвокатов, чтобы отбиться после запретов на трансферы. А когда «Манчестер Сити» отразил атаку Чеферина, то многие выдохнули. Подумали, что неуязвимые. Сами пошли в атаку, задумав Суперлигу. Только ПСЖ , чей президент дружит с Чеферином, не участвует.

Но откуда у парижан 700 млн евро доходов? Боэли понял, куда попал – начал со схемы. «Челси» воспользовался лазейкой в законе Великобритании о трудовых соглашениях. Видим запоздалую реакцию ФИФА и УЕФА во всех сферах, от допинга и трансферов до подготовки правил футбола.

После «горожан» нужно выбрасывать остальных

Допустим, «Ювентус» и «Манчестер Сити» отправят в низшие лиги из-за финансовых махинаций. Но у кого нет схем? Как «Эвертон» потратил почти столько же денег на новичков, сколько и «Ливерпуль»? Грановская подчищала хвосты в «Челси». Разговор о том, кто самый хитрый, а не самый честный.

Если вину докажут, что делать с трофеями «Манчестер Сити»? Клуб ведь не сотрудничает со следствием. Затягивает процесс, отказывался присылать документы. А другие разве иначе жили, если прибыль «Барселоны» в сезоне с шестью трофеями была равна зарплате Алекса Сандро из «Ювентуса»?

Долго держались за выступ горы над пропастью. «Барселона» выжила, ведь испанские власти проигнорировали сомнительные сделки Лапорты. В футболе руководят не всегда честные. Шутка ли, 13-летний сын президента «Айнтрахта» принес в школу кокаин отца и употребил с одноклассниками.

Хорошо, хоть никто не умер. Жажда быть первым ведет человечество вперед, но оставляет жертвы. Если «Манчестер Сити» заслужил изгнание, то надо убирать всех из списка «создателей» Суперлиги. Потолки зарплат, драфты, комиссии, границы стоимости – идей реформ много, но все они на паузе.

«Ливерпулю» и МЮ могут передать трофеи Гвардиолы

Без контроля не будет правосудия, только выборочные скандальные эпизоды. Лукас Лейва спросил, можно ли теперь ему считать себя чемпионом АПЛ ? Посмотрим на вердикт комиссии. Но сезоны, где между лидерами АПЛ несколько пунктов в пользу «горожан», точно рассмотрят каждый по отдельности.

Говорят о махинациях с 2009 года, речь о сотне разных обвинений. Возможно, МЮ добавят один титул, а «Ливерпулю» сразу три комплекта «золота». Вот только эпидемию нельзя остановить изоляцией одного зараженного человека, если он не первый в цепочке. Дешевый популизм сработает на время.

А нужны взрослые юридические инструменты, чтобы в правилах появилась логика, их было выгоднее выполнять, чем игнорировать. Показательная казнь не испугает остальных, ведь все бухгалтеры обещают владельцам клубов, что они используют более хитрые методы обхода правила честной финансовой игры.

Футболу не хватает лидеров для общемировых реформ

Чеферин и Инфантино ничего не реформируют. Не те люди. Такие же запуганные клерки, как и те, кто создавал фейковые компании, через которые вкачивали в клубы миллионы. Сегодня катарцы хотят купить МЮ . И будут тратить огромные деньги на трансферы. Возможно, даже Мбаппе в багажнике привезут тен Хагу в подарок.

Контролирующие органы игнорировали схемы «Манчестер Сити», «Челси», «Барселоны», «Реала», «Ювентуса», ПСЖ и других. Что может помочь? Чистка рядов УЕФА и ФИФА , где «пустые места» ведут себя, словно короли футбольной планеты. Есть бардак в большом футболе, дискредитирующий результаты в еврокубках и чемпионатах.

В РПЛ , кстати, та же проблема. Все чемпионы лиги финансировались по букве закона? Если подключить правила о монополии и конкуренции, то даже распределение доходов в пользу двух клубов в Испании, или методы наращивания оборотов ПСЖ и «Челси» можно ставить под сомнение. Но всех не вышвырнуть, ведь футбол приносит миллиарды.