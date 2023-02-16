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Агент Дивеева: «Игорь хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге»

вчера, 15:49

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о желании своего клиента играть в Европе.

Насколько я знаю, ему очень нравится Англия. Он бы хотел попробовать себя в АПЛ. Конечно, Италию, Испанию, Германию со счетов сбрасывать всё равно нельзя. Более детально лучше у самого Игоря спросить.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 21:37
Забивака !
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:31
Да пусть попробует себя. Там специалисты быстро разглядят кого приобрели..
Успехов в новом клубе!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:25
Ты из травм для начала вылези. А агентишка твой совсем ничего о своих клиентах не знает-всё какие-то предположения транслирует.,Не знаю,как насчёт АПЛ,но КАзахстан я лично гарантировать могу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:43
-- Хотел бы играть в АПЛ но не имею возможности ( ни кто не приглашает ),
Могу купить козу но не имею желания.
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями ))).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:17
Паспортный контроль:
-Цель вашего визита в Великобританию??
-Да я попробовать хотел.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:31
Он бы для начала в РПЛ что-нибудь показал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:23
А в РПЛ он себя испробовал? Исчерпал? Навострил лыжи. Лыжи то в сейфе). От Дон Ленорыча никто просто так не уходил).
ДСА
ДСА
вчера в 16:20
Да вроде русских там сейчас не ждут...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:18
Ну а пока ,здоровье !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:07
Будет играть достойно,получит желаемое
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