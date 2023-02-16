Агент Дивеева: «Игорь хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о желании своего клиента играть в Европе.
Насколько я знаю, ему очень нравится Англия. Он бы хотел попробовать себя в АПЛ. Конечно, Италию, Испанию, Германию со счетов сбрасывать всё равно нельзя. Более детально лучше у самого Игоря спросить.
Успехов в новом клубе!!!
Успехов в новом клубе!!!
Могу купить козу но не имею желания.
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями ))).
Могу купить козу но не имею желания.
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями ))).
-Цель вашего визита в Великобританию??
-Да я попробовать хотел.
-Цель вашего визита в Великобританию??
-Да я попробовать хотел.