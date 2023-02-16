Агент Дивеева: «Игорь хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА , рассказал о желании своего клиента играть в Европе.

Насколько я знаю, ему очень нравится Англия. Он бы хотел попробовать себя в АПЛ . Конечно, Италию, Испанию, Германию со счетов сбрасывать всё равно нельзя. Более детально лучше у самого Игоря спросить.