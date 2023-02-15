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ЦСКА сделал предложение «Хатайспору» по аренде нападающего сборной Марокко

вчера, 13:41

ЦСКА сделал предложение «Хатайспору» по бесплатной аренде нападающего Аюба Эль-Кааби до конца сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, также об интересе россиян в соцсетях написал турецкий журналист Эртан Сюгзюн.

По информации источника, турецкий клуб, снявшийся недавно с чемпионата Турции из-за последствий землетрясений, не хочет платить футболисту зарплату, возможен даже вариант с расторжением контракта. На игрока также претендует «Адана Демирспор», предлагая зарплату в размере 400 тысяч евро до лета. ЦСКА намерен платить Эль-Кааби 600 тысяч. Москвичи после окончания аренды смогут выкупить 29-летнего форварда. Ответ игрок должен дать сегодня, 15 февраля.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:48
Хорошо было бы заполучить этого парня. нападающий команде крайне нужен.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:42
Аюба?! Звучит как Дзюба!)
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:41
Вариант для усиления сосвсем неплохой.....
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:48
Если игрок согласится - это будет выгодно и ЦСКА и ему самому.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:46
Интересно он знает что у нас есть зима
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