ЦСКА сделал предложение «Хатайспору» по аренде нападающего сборной Марокко

ЦСКА сделал предложение «Хатайспору» по бесплатной аренде нападающего Аюба Эль-Кааби до конца сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, также об интересе россиян в соцсетях написал турецкий журналист Эртан Сюгзюн.
По информации источника, турецкий клуб, снявшийся недавно с чемпионата Турции из-за последствий землетрясений, не хочет платить футболисту зарплату, возможен даже вариант с расторжением контракта. На игрока также претендует «Адана Демирспор», предлагая зарплату в размере 400 тысяч евро до лета. ЦСКА намерен платить Эль-Кааби 600 тысяч. Москвичи после окончания аренды смогут выкупить 29-летнего форварда. Ответ игрок должен дать сегодня, 15 февраля.