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«Челси» хочет обменять Маунта на Жоау Фелиша

вчера, 23:46

«Челси» хочет выкупить права на нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

Лондонский клуб намерен предложить «матрасникам» обмен, в результате которого в Мадрид отправится Мэйсон Маунт.

«Челси» арендовал Фелиша у «Атлетико» до конца сезона за 9,7 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 05:21
Просто так что бы было, Челси чудит не по детски, с новым хозяином.
fuu6t3d8zf3g
fuu6t3d8zf3g
сегодня в 03:32
Походу Челси вообще не знает, чего хочет
salleeh
salleeh
сегодня в 03:31
В нормальной стране, чувак который отвечает за трансфер в Челси, давно угодил бы в психушку…)))
Shupshup
Shupshup ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 01:09
Так дело в том что Маунт сдал, но при этом просит огромную ЗП.
sova147
sova147
сегодня в 00:52
Видно решение тренера
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:41
лучше Боэли обменяйте на Фелиша.
Маунт наш доморощенный игрок,и он заслужил играть в Челси,кого угодно но не Мейсона.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:18
Зачем?..
протон
протон
сегодня в 00:10
Мудрика пусть включат
Зачем отдавать Маунта, который кровью и потом выбивал место в основе и помог Челси взять ЛЧ
П. С.: Маунт сначала отбегал аренду в Витессе и Дерби чтобы играть в Челси, а Мудрику при всём таланте достаточно всего 2-х неполных сезонов в Шахтёре для основы топ-клуба АПЛ
Naherger
Naherger
вчера в 23:53
Ничего глупее я в жизни не слышал
Гость
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