«Челси» хочет обменять Маунта на Жоау Фелиша

«Челси» хочет выкупить права на нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.
Лондонский клуб намерен предложить «матрасникам» обмен, в результате которого в Мадрид отправится Мэйсон Маунт.
«Челси» арендовал Фелиша у «Атлетико» до конца сезона за 9,7 млн фунтов стерлингов.
Зачем отдавать Маунта, который кровью и потом выбивал место в основе и помог Челси взять ЛЧ
П. С.: Маунт сначала отбегал аренду в Витессе и Дерби чтобы играть в Челси, а Мудрику при всём таланте достаточно всего 2-х неполных сезонов в Шахтёре для основы топ-клуба АПЛ
Зачем отдавать Маунта, который кровью и потом выбивал место в основе и помог Челси взять ЛЧ
П. С.: Маунт сначала отбегал аренду в Витессе и Дерби чтобы играть в Челси, а Мудрику при всём таланте достаточно всего 2-х неполных сезонов в Шахтёре для основы топ-клуба АПЛ