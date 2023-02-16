«Челси» хочет обменять Маунта на Жоау Фелиша

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вчера, 23:46

«Челси» хочет выкупить права на нападающего «Атлетико» .

Лондонский клуб намерен предложить «матрасникам» обмен, в результате которого в Мадрид отправится .

«Челси» арендовал Фелиша у «Атлетико» до конца сезона за 9,7 млн фунтов стерлингов.