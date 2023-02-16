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Семья Месси готова переехать в США, если Лео перейдёт в «Интер Майами»

вчера, 17:20

Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ.

Лео не уверен, что хочет продолжить выступать за парижский клуб. Этим летом аргентинец может перейти в МЛС, с игроком контактирует «Интер Майами».

Семья Месси готова к переезду в США. В Америке у Лионеля есть дом, где его семейство хорошо проводит время.

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ПСЖ  Интер Майами  Месси Лионель
Перевод с dailymail.co.uk Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 09:47
Вы разве не знаете, что перед каждым новым подписанием контракта Рон и Месси ВСЕГДА шантажировали свои клубы уходом из команды? Если вам это ни о чём не говорит, то мне это говорит о том, что между ними идёт соперничество не за количество завоёванных трофеев, а за количество получаемых денег. Золотые мячи и прочие кубки это лишь средства в борьбе за главный приз - ДЕНЬГИ. Конечно, ни один из них в этом не признается, но их поведение при подписании очередных контрактов, одного с Барсой, другого с Реалом, лично мне, говорит о многом. Давайте немного подождём и посмотрим, кто из нас окажется прав.
Agamaga........
Agamaga........ ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:23
Роналду перешёл в СА только потому, что у него был только один вариант, никто его не хотел видеть в Европе.
А с Месси ПСЖ ведёт переговоры по продлению контракта, да и прилично платят. Роналду бы с зарплатой Месси не уехал бы к арабам. А спать спокойно после победы на ЧМ он будет всегда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
С чего вы решили, что Месси завидует зарплате португальца. Вы, случайно, не пошутили или у вас есть надёжный источник информации - сам аргентинец ?
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:29
Оплата в контрактах - позволяет Лео Это..
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:23
Чемпионам мира и в Европе хорошо.. В СА уезжают те, кто закончил с футболом ..
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:54
А вот и новость , не видел даже , в другом посте об этом вспоминалось)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:49
Сложно выбирать между Парижем и Майами
Comentarios
Comentarios
вчера в 19:35
На поле то выходить будет или так только числиться
dok66
dok66
вчера в 19:19
"Куда иголка , туда и нитка" - что тут такого . Но что-то мне подсказывает , что в Париже все всех устраивает .
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:05
На@рен там в Майями, его нехватало!!! Ну гном извивается!!!
cska1948
cska1948 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 19:01
А итоговой новостью будет та, в которой будет сказано: Месси переехал в Саудовскую Аравию. Да Месси спать спокойно не сможет зная что Роналду получает больше чем он.
112910415
112910415
вчера в 18:46
ну не разводиться же ! )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:27
Можно и в США поиграть,титулов Месси и так хватает.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:26
Было бы прикольно, если бы они были против.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:23, ред.
Везде хорошо, когда у тебя есть деньги. Тем более в США. Не в Россию же ему переезжать.
"Хорошая жена, хороший дом. Что ещё надо человеку, чтобы встретить старость"? ( "Белое солнце пустыни" ).
drug01
drug01 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 18:15
Теперь каждый день будет новая новость
62yffddhfq98
62yffddhfq98
вчера в 17:39
Значит всё уже решено в гномьем семействе
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:34
Следующая новость - семья Месси хочет вернуться в Барселону... А-ха-ха-ха..
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