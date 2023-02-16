Семья Месси готова переехать в США, если Лео перейдёт в «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ.
Лео не уверен, что хочет продолжить выступать за парижский клуб. Этим летом аргентинец может перейти в МЛС, с игроком контактирует «Интер Майами».
Семья Месси готова к переезду в США. В Америке у Лионеля есть дом, где его семейство хорошо проводит время.
А с Месси ПСЖ ведёт переговоры по продлению контракта, да и прилично платят. Роналду бы с зарплатой Месси не уехал бы к арабам. А спать спокойно после победы на ЧМ он будет всегда.
А с Месси ПСЖ ведёт переговоры по продлению контракта, да и прилично платят. Роналду бы с зарплатой Месси не уехал бы к арабам. А спать спокойно после победы на ЧМ он будет всегда.
"Хорошая жена, хороший дом. Что ещё надо человеку, чтобы встретить старость"? ( "Белое солнце пустыни" ).
"Хорошая жена, хороший дом. Что ещё надо человеку, чтобы встретить старость"? ( "Белое солнце пустыни" ).