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Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

сегодня, 17:30
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге0 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Полузащитник «Бенфики» Фредрик Аурснес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Португальская команда обыграла «Брюгге» в гостях (2:0) в первом матче 1/8 финала плей-офф турнира.

Норвежец обошёл в голосовании Кингсли Комана («Бавария»), Рафаэла Леау («Милан») и Карима Адейеми («Боруссия» Д).

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 20:49
Пока гранды отдыхали , какой-то неизвестный нап. раз-раз - и в дамках .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:03, ред.
Бенфика - выдаёт удивительную серию....
Со 2-го августа ...под эгидой ЛЧ...
По итогам двух встреч :
Мидтьюлланд 7:2
Динамо Киев 5:0
Маккаби Хайфа 8:1
Ювентус 6:4
ПСЖ 2:2
Брюгге 2:0 (пока)

11 игр - 0 поражений....
Не удивительно что они игроков по 127 млн...в АПЛ продают...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:33
Очень много было равных игроков.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 19:30
Опять норвежец !
Им биатлона мало ?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:29
Даже не слышал о таком.
Теперь буду знать.
Tex
Tex
сегодня в 19:14
Сейчас переклеят ценник сразу на 100 млн.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:55
Правильное решение,Бенфика выиграла и притом в гостях.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:54
Вот так товарищ со стоимостью на transfermarktе: 13 млн € всех обошёл...
Gahi
Gahi
сегодня в 18:05
Заслужил быть лучшим, тем более команда выиграла в гостях. Удачи
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