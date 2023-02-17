Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Бенфики» Фредрик Аурснес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Португальская команда обыграла «Брюгге» в гостях (2:0) в первом матче 1/8 финала плей-офф турнира.
Норвежец обошёл в голосовании Кингсли Комана («Бавария»), Рафаэла Леау («Милан») и Карима Адейеми («Боруссия» Д).
Со 2-го августа ...под эгидой ЛЧ...
По итогам двух встреч :
Мидтьюлланд 7:2
Динамо Киев 5:0
Маккаби Хайфа 8:1
Ювентус 6:4
ПСЖ 2:2
Брюгге 2:0 (пока)
11 игр - 0 поражений....
Не удивительно что они игроков по 127 млн...в АПЛ продают...
Со 2-го августа ...под эгидой ЛЧ...
По итогам двух встреч :
Мидтьюлланд 7:2
Динамо Киев 5:0
Маккаби Хайфа 8:1
Ювентус 6:4
ПСЖ 2:2
Брюгге 2:0 (пока)
11 игр - 0 поражений....
Не удивительно что они игроков по 127 млн...в АПЛ продают...
Им биатлона мало ?
Им биатлона мало ?
Теперь буду знать.
Теперь буду знать.