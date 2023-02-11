ФИФА выбирает тренера года. Среди кандидатов – победитель ЛЧ, наставник Месси и рулевой «Сити»

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сегодня, 10:33

Не хватает темной лошадки из Лондона.

ФИФА вот-вот объявит лучшего тренера по итогам 2022 года. В финальный список номинантов попали наставники действующего чемпиона Англии, победителя Лиги чемпионов и нового чемпиона мира. О каждом расскажем подробнее и предложим еще одного кандидата.

Лионель Скалони

Турниры сборных – слишком специфическая отрасль для оценки наравне с клубными наставниками. Сами турниры в разы менее продолжительные, выстраивание определенной концепции играет менее очевидную роль – успеха добиваются те, кто подстроит игру команды под качества ее лидера (тогда как в клубах, в большей степени, наоборот). И Скалони отлично характеризует работу тренера национальной команды.

Главной проблемой сборной Аргентины при Лионеле Месси было то, что не все наставники знали, как работать со звездой такого калибра. Лучший подход нашел нынешний главный тренер. Скалони освободил Лео от лишней работы, чтобы в момент атаки тот находился в наиболее выгодной позиции (правый полуфланг). В зависимости от ситуации Месси опускался в опорную зону – на этот случай у Аргентины на флангах располагались скоростные Ди Мария и Лаутаро Мартинес. Полузащитники выманивали оппонента на себя, а Лео прорывался по свободному пространству. Такое единение принципов сборной с лучшими качествами ее лидера привели к долгожданной победе на ЧМ .

И хоть работу Скалони сложно сравнивать с достижениями других номинантов, из-за статусности этой победы его нельзя было не включить в топ-3.

Хосеп Гвардиола

Вполне логично, что наставник клуба, который стал чемпионом в самой интенсивной лиге, будет номинирован на это звание. «Ман Сити» давно отвечает тренерским принципам Пепа Гвардиолы. В отличие от других клубов с претензией на чемпионство, «горожане» не испытывают внутренних конфликтов (как это было с МЮ ), это годами выстроенный стабильный проект (хотя после обвинений в финансовых махинациях все может сложиться иначе) – и со временем команда дополняется новыми недостающими деталями.

В предыдущем сезоне «небесно-голубые» испытывали определенные сложности. Прежде всего они были связаны с необходимостью играть без главного страйкера – Серхио Агуэро перебрался в «Барселону» и завершил карьеру. Притом противостояли английскому гранду праймовые «Ливерпуль» и «Челси». В этих условиях часть обязанностей завершителя атак Пеп переложил на Кевина Де Брюйне – и тот по итогам чемпионата стал лучшим бомбардиром «Сити». При том, что в АПЛ «горожане» добыли золото, в ЛЧ они снова потерпели неудачу на подступах к финалу.

И летом, понимая необходимость покупки элитного центрфорварда, МС привез Эрлинга Холанда. Качества норвежца идеально наложились на реалии чемпионата Англии. Но заслуга Гвардиолы не в этом – он добавил новобранцу «Сити» универсальности – по ходу текущего сезона нападающий стал чаще опускаться к полузащитникам, вытягивать игроков соперника, освобождая пространство для партнеров. А хорошая скорость позволяла Эрлингу быстро возвращаться в чужую штрафную и замыкать подачи.

Сейчас в его активе 25 голов, это с отрывом лучший бомбардир АПЛ . «Сити» преследует лидирующий в таблице АПЛ «Арсенал» и без труда вышел в плей-офф ЛЧ . Это весомая заявка для победы Гвардиолы.

Карло Анчелотти

Лучшая стратегия «Реала» — ставить на пост главного тренера Карло или Зинедина Зидана. Оба обладают достаточным авторитетом, чтобы к ним прислушивались звезды любого калибра. Мадридцы при Карло показали аномальное качество – их соперникам нельзя было расслабляться ни на секунду, потому что любой потенциально опасный момент «сливочные» могут превратить в гол.

Финал ЛЧ прошел именно по такому сценарию – испанский гранд не был опаснее «Ливерпуля». Но тот единственный потенциально момент, который у «Реала» возник на 59-й минуте, они реализовали.

Во второй половине 2022 года Анчелотти не дал повода усомниться в том, что он достоин звания лучшего тренера – испанцы на классе отобрались в плей-офф Лиги чемпионов и шли в районе 1-2-го места Ла Лиги. Вкупе с чемпионством и победой в ЛЧ по итогам предыдущего сезона Карло, вероятно, будет фаворитом.

Бонус – Микель Артета

У ученика Гвардиолы, возглавляющего «Арсенал», меньше козырей на фоне выше перечисленных специалистов – нет побед ни в чемпионате, ни в Кубке, ни в ЛЧ / ЛЕ /ЛК. Место среди лучших – скорее аванс и похвала за феноменальную форму лондонцев в первой части текущей кампании.

Клуб рос вместе с наставником – начинали «пушкари» с того, что покупали всех, за кого могли ухватиться. По количеству внутренних проблем это был брат-близнец «Манчестер Юнайтед». Но со временем лондонцы начали избавляться от своих недостатков. Прежде всего, не трогали Микеля, даже когда игры команды складывались не лучшим образом.

Стали более последовательны в трансферной политике – начали покупать игроков на перспективу и оставлять их в привычных условиях, чтобы те продолжали прогрессировать. И, в конце концов, брали именно тех, кто был нужен. Эдегор стал устойчивым к стрессу лидером, Жезус добавил вариативности в финальной трети, Зинченко привнес универсальность на левый фланг обороны.