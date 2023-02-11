Обладатель «Золотого мяча» или автор хет-трика в финале ЧМ. Скоро определится игрок года

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сегодня, 16:09

Их может обойти Месси.

Вслед за списком номинантов на звание лучшего тренера 2022 года ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока. Анализируем, кто поборется за награду.

Карим Бензема

Обладатель «Золотого мяча» в 2022 году, победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир этого турнира, Ла Лиги и чемпион Испании в составе мадридского «Реала». Перечень достижений внушительный – но к нему мог добавиться финал чемпионата мира в Катаре, но из-за травмы Карима Дидье Дешам не рискнул вызывать его в национальную команду.

По сути, предыдущий сезон для опытного французского нападающего был лебединой песней – в 35 лет такой темп выдерживать крайне сложно, начинают накладываться повреждения. Главную индивидуальную награду Бензема забрал, теперь его ожидает постепенная стагнация. По слухам, боссы мадридцев осознают, что на топ-уровне Карим отыграет еще максимум полтора года и раздумывают над поиском замены. До этого испанский гранд подписал талантливого бразильца Эндрика – правда, 16-летний центрфорвард не успеет взять на себя роль лидера к моменту, когда вопрос о преемнике француза встанет наиболее остро.

Соглашение Бензема с «Реалом» истекает уже предстоящим летом – скорее всего его продлят. Вместе с тем «сливочные» следят за развитием ситуации в «Ман Сити» и готовятся побороться за Холанда. В любом случае 2022 год Карим провел на топ-уровне – в его лице у «Реала» есть сильнейший лидер, который достоин называться лучшим из лучших.

Лионель Месси

У аргентинца меньше аргументов в пользу получения приза, зато один из них – железобетонный. Впервые в своей карьере Лео стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Решающим фактором оказался приход Лионеля Скалони на пост главного тренера. Специфика работы в национальных командах такова, что турниры с их участием скоротечны – эффективность многолетней работы над созданием собственной концепции сводится к минимуму (все равно в заявку попадают лучшие, а не подходящие идеям тренера). Новый наставник «бело-голубых» выстроил игру сборной вокруг Лионеля, позволил ему меньше участвовать в прессинге, оставаться в наиболее выгодных позициях – остальные подстраивались под него.

В 2021 году аргентинцы впервые за почти 30 лет стали победителями Кубка Америки, а в Катаре вырвали титул чемпионов мира у предыдущих его обладателей – сборной Франции.

Месси и сам провел потрясающий турнир. Без голов он остался лишь по итогам матча против Польши – тем временем в общей сложности записал себе в актив 7 мячей и 3 ассиста в 7 встречах. В финальном поединке именно Лео открыл счет голам в матче и вывел Аргентину вперед в дополнительное время.

Если же смотреть не только на достижения в сборной, 35-летний нападающий наконец адаптировался к игре ПСЖ и повторил свои показатели результативности в прошлом чемпионате Франции, проведя на 8 игр меньше.

Килиан Мбаппе

Сильные стороны французского форварда полностью раскрылись в финале ЧМ -2022. Когда мы в последний раз видели, чтобы игрок в одиночку переламывал ход матча, в котором его команда смотрелась ужасно? А Килиану на это хватило пары минут – притом вернул он равенство на табло в момент, когда до финального свистка оставалось порядка 10 минут.

В овертайме французы снова пропустили первыми – и снова Мбаппе проявил стальную выдержку, реализовав пенальти на 118-й минуте. В серии 11-метровых на тот момент 23-летний нападающий бил первым – прошил Мартинеса.

Килиан в том матче сделал все и даже больше – и лишать его звания лучшего, аргументируя это поражением в финале, точно не стоит. Зато помешать победе может игра коллектива «Пари Сен-Жермен». Французский гранд давно стал гегемоном национального первенства, поэтому его чемпионства не воспринимаются всерьез. И хоть новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье постепенно избавляет команду от внутренних демонов, плоды его работы будут видны уже в 2023-2024 году.

Бонус – Эрлинг Холанд

Хотя бы за то, как 22-летний норвежец прошелся по АПЛ . В сильнейшей лиге Европы, при крайне насыщенном календаре он показывает свой лучший футбол. В Англии физические данные Эрлинга наслоились на тактическую гибкость «Ман Сити» Гвардиолы и трансформировались в сильнейший козырь.

В чтении игры он явно добавил — в составе «горожан» центрфорвард стал чаще опускаться к линии полузащиты, уводя за собой соперника – так он открывает свободные зоны для забеганий (яркий пример – матч с «Юнайтед» в первом круге). Хорошая скорость позволяла норвежцу после этого быстро возвращаться на острие и завершать атаки вторым темпом.

Благодаря такому прогрессу сотрудничество Эрлинга с английским грандом можно считать плодотворным. К тому же он часто влияет на результат встреч — своим хет-триком принес «Сити» победу над «Вулверхэмптоном» (3:0), сравнял счет в первом матче с «Тоттенхэмом» (4:2), другие примеры — «Лидс» (дубль, победа 3:1), «Эвертон» (гол, 1:1). В общей сложности на счету Холанда 25 мячей за 20 матчей в Английской Премьер-Лиге, а также 5 голов в 4 играх Лиги чемпионов.