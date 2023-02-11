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Обладатель «Золотого мяча» или автор хет-трика в финале ЧМ. Скоро определится игрок года

сегодня, 16:09
Лионель Месси
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Месси Лионель
Месси Лионель
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
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Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий

Их может обойти Месси.

Вслед за списком номинантов на звание лучшего тренера 2022 года ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока. Анализируем, кто поборется за награду.

Карим Бензема

Обладатель «Золотого мяча» в 2022 году, победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир этого турнира, Ла Лиги и чемпион Испании в составе мадридского «Реала». Перечень достижений внушительный – но к нему мог добавиться финал чемпионата мира в Катаре, но из-за травмы Карима Дидье Дешам не рискнул вызывать его в национальную команду.

По сути, предыдущий сезон для опытного французского нападающего был лебединой песней – в 35 лет такой темп выдерживать крайне сложно, начинают накладываться повреждения. Главную индивидуальную награду Бензема забрал, теперь его ожидает постепенная стагнация. По слухам, боссы мадридцев осознают, что на топ-уровне Карим отыграет еще максимум полтора года и раздумывают над поиском замены. До этого испанский гранд подписал талантливого бразильца Эндрика – правда, 16-летний центрфорвард не успеет взять на себя роль лидера к моменту, когда вопрос о преемнике француза встанет наиболее остро.

Соглашение Бензема с «Реалом» истекает уже предстоящим летом – скорее всего его продлят. Вместе с тем «сливочные» следят за развитием ситуации в «Ман Сити» и готовятся побороться за Холанда. В любом случае 2022 год Карим провел на топ-уровне – в его лице у «Реала» есть сильнейший лидер, который достоин называться лучшим из лучших.

Лионель Месси

У аргентинца меньше аргументов в пользу получения приза, зато один из них – железобетонный. Впервые в своей карьере Лео стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Решающим фактором оказался приход Лионеля Скалони на пост главного тренера. Специфика работы в национальных командах такова, что турниры с их участием скоротечны – эффективность многолетней работы над созданием собственной концепции сводится к минимуму (все равно в заявку попадают лучшие, а не подходящие идеям тренера). Новый наставник «бело-голубых» выстроил игру сборной вокруг Лионеля, позволил ему меньше участвовать в прессинге, оставаться в наиболее выгодных позициях – остальные подстраивались под него.

В 2021 году аргентинцы впервые за почти 30 лет стали победителями Кубка Америки, а в Катаре вырвали титул чемпионов мира у предыдущих его обладателей – сборной Франции.

Месси и сам провел потрясающий турнир. Без голов он остался лишь по итогам матча против Польши – тем временем в общей сложности записал себе в актив 7 мячей и 3 ассиста в 7 встречах. В финальном поединке именно Лео открыл счет голам в матче и вывел Аргентину вперед в дополнительное время.

Если же смотреть не только на достижения в сборной, 35-летний нападающий наконец адаптировался к игре ПСЖ и повторил свои показатели результативности в прошлом чемпионате Франции, проведя на 8 игр меньше.

Килиан Мбаппе

Сильные стороны французского форварда полностью раскрылись в финале ЧМ-2022. Когда мы в последний раз видели, чтобы игрок в одиночку переламывал ход матча, в котором его команда смотрелась ужасно? А Килиану на это хватило пары минут – притом вернул он равенство на табло в момент, когда до финального свистка оставалось порядка 10 минут.

В овертайме французы снова пропустили первыми – и снова Мбаппе проявил стальную выдержку, реализовав пенальти на 118-й минуте. В серии 11-метровых на тот момент 23-летний нападающий бил первым – прошил Мартинеса.

Килиан в том матче сделал все и даже больше – и лишать его звания лучшего, аргументируя это поражением в финале, точно не стоит. Зато помешать победе может игра коллектива «Пари Сен-Жермен». Французский гранд давно стал гегемоном национального первенства, поэтому его чемпионства не воспринимаются всерьез. И хоть новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье постепенно избавляет команду от внутренних демонов, плоды его работы будут видны уже в 2023-2024 году.

Бонус – Эрлинг Холанд

Хотя бы за то, как 22-летний норвежец прошелся по АПЛ. В сильнейшей лиге Европы, при крайне насыщенном календаре он показывает свой лучший футбол. В Англии физические данные Эрлинга наслоились на тактическую гибкость «Ман Сити» Гвардиолы и трансформировались в сильнейший козырь.

В чтении игры он явно добавил — в составе «горожан» центрфорвард стал чаще опускаться к линии полузащиты, уводя за собой соперника – так он открывает свободные зоны для забеганий (яркий пример – матч с «Юнайтед» в первом круге). Хорошая скорость позволяла норвежцу после этого быстро возвращаться на острие и завершать атаки вторым темпом.

Благодаря такому прогрессу сотрудничество Эрлинга с английским грандом можно считать плодотворным. К тому же он часто влияет на результат встреч — своим хет-триком принес «Сити» победу над «Вулверхэмптоном» (3:0), сравнял счет в первом матче с «Тоттенхэмом» (4:2), другие примеры — «Лидс» (дубль, победа 3:1), «Эвертон» (гол, 1:1). В общей сложности на счету Холанда 25 мячей за 20 матчей в Английской Премьер-Лиге, а также 5 голов в 4 играх Лиги чемпионов.

Хотя норвежский центрфорвард скорее будет бороться за звание лучшего в 2023 году – к тому моменту он сможет лучшим бомбардиром АПЛ в этом сезоне, возможно, станет чемпионом Англии. Если к этому добавится победа в ЛЧ, конкурентов у Эрлинга просто не будет.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 18:46
Лучший игрок ЧМ и победитель ЧМ должен быть и лучшим игроком 2022.
Бензема за свои подвиги в ЛЧ в середине года получил ЗМ.
Мбаппе ничего не выиграл значимого, но сыграл отлично в финале и стал лучшим бомбардиром турнира.
Всё - таки больше заслужил Месси! Победа на ЧМ - железобетонный аргумент!
Elliada
Elliada
сегодня в 18:26
Месси выиграет. Он был лучше, он выиграл ЧМ. Точка
Elliada
Elliada ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:25
В прошлом году награду дали такому, как Мбаппе, который забил больше всех и выиграл только чемпионат. Больше не дадут
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 17:49
Уже определился...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:38
Буду желать победы Килиану Мбаппе, заслужил !
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