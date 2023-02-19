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Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана

вчера, 17:07

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что полузащитник «Химок» Александр Зуев подал заявку на получение гражданства этой страны.

Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 21:52
Перспектив в России ноль, думаю аналогично и в Казахстане…посредственный футболист!
протон
протон
вчера в 19:54
И что? Игрок Химок родившийся в Казахстане подаёт на гражданство Казахстана. Продолжайте вести наблюдение. Ну очень интересно.
Сп62
Сп62
вчера в 19:33
Выходит, что, где родился, там и пригодился.
ABir
ABir
вчера в 18:30
Главное, чтобы не затерялся в степях Казахстана
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:19
Видимо есть на будующее какая то перспектива..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:45
Бегал-бегал по стране,но в итоге сменил свинину на баранину.Эго дело,а нам-не потеря.
uapsy2s5yp78
uapsy2s5yp78
вчера в 17:21, ред.
Вот только не надо сейчас некоторым включать политику.

Зуев родился в Казахстане и имеет право на получения гражданства, тем более он не отказывается от российского гражданства.

Ну, а как игрок он точно не нужен сборной России. Весьма посредственный игрок и с каждым годом Зуев только деградирует и в сборную его уже скорее всего никогда бы не позвали, несмотря что ему всего 26 лет, летом будет 27.

Ну хоть на взрослом уровне за сборную поиграет, пусть слабую, но всё-таки сборную.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:21
Ну, флаг ему казахский в руки.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:18
Ну наверное Магомет знает что делает, если сам заинтересован
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