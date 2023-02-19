Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что полузащитник «Химок» подал заявку на получение гражданства этой страны.

Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован.