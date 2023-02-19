Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что полузащитник «Химок» Александр Зуев подал заявку на получение гражданства этой страны.
Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован.
Зуев родился в Казахстане и имеет право на получения гражданства, тем более он не отказывается от российского гражданства.
Ну, а как игрок он точно не нужен сборной России. Весьма посредственный игрок и с каждым годом Зуев только деградирует и в сборную его уже скорее всего никогда бы не позвали, несмотря что ему всего 26 лет, летом будет 27.
Ну хоть на взрослом уровне за сборную поиграет, пусть слабую, но всё-таки сборную.
Зуев родился в Казахстане и имеет право на получения гражданства, тем более он не отказывается от российского гражданства.
Ну, а как игрок он точно не нужен сборной России. Весьма посредственный игрок и с каждым годом Зуев только деградирует и в сборную его уже скорее всего никогда бы не позвали, несмотря что ему всего 26 лет, летом будет 27.
Ну хоть на взрослом уровне за сборную поиграет, пусть слабую, но всё-таки сборную.