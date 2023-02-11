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Клубы Англии выступили против участия в Суперлиге

вчера, 16:26

Клубы Английской Премьер-Лиги не планируют участвовать в проекте европейской Суперлиги.

В Лондоне состоялось собрание представителей команд АПЛ. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс в краткой форме изложил детали нового проекта Суперлиги.

Сообщается, что все 20 клубов АПЛ не хотят присоединяться к турниру, поддержав позицию лиги.

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Перевод с theguardian.com
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:11
3-й принцип Суперлиги :
"Команды, сумевшие квалифицироваться в Европейскую Суперлигу, гарантированно проведут 14 матчей за сезон."
Англичанам лишние матчи вообще не нужны...и так перебор..
9-й принцип:
"Солидарные выплаты клубам, которые не принимают участие в Суперлиге"
Заччем им богатым и красивым кого то кормить??
1-й прицип:
В Суперлиге будут участвовать 60–80 команд. Все доходы будут распределены между всеми участниками соревнований.
Зачем богатым и укомплектованным делиться со всеми???
adekvat
adekvat
вчера в 18:18
Россиян пусть подтягивают, бабки есть игр международных нет.
7ta5cnnw7ggx
7ta5cnnw7ggx
вчера в 17:36
Просто арабы против.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:18
Красавцы.... все правильно. Нечего выдумывать велосипед
протон
протон
вчера в 16:32
Бредовая идея изначально. Если б не проблемы с деньгами, жили бы как жили, а теперь перекраивать все ради проблем пары клубов как то эгоистично даже. Пусть у этих 80 клубов попросят деньги. Скинутся кто чем может, лишь бы своим бредом не мешали. В общем галиматьё это
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:29
АПЛ - самодостаточная лига в которой и так крутятся большие "бабки".
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