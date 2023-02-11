Клубы Англии выступили против участия в Суперлиге

Клубы Английской Премьер-Лиги не планируют участвовать в проекте европейской Суперлиги.
В Лондоне состоялось собрание представителей команд АПЛ. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс в краткой форме изложил детали нового проекта Суперлиги.
Сообщается, что все 20 клубов АПЛ не хотят присоединяться к турниру, поддержав позицию лиги.
"Команды, сумевшие квалифицироваться в Европейскую Суперлигу, гарантированно проведут 14 матчей за сезон."
Англичанам лишние матчи вообще не нужны...и так перебор..
9-й принцип:
"Солидарные выплаты клубам, которые не принимают участие в Суперлиге"
Заччем им богатым и красивым кого то кормить??
1-й прицип:
В Суперлиге будут участвовать 60–80 команд. Все доходы будут распределены между всеми участниками соревнований.
Зачем богатым и укомплектованным делиться со всеми???
"Команды, сумевшие квалифицироваться в Европейскую Суперлигу, гарантированно проведут 14 матчей за сезон."
Англичанам лишние матчи вообще не нужны...и так перебор..
9-й принцип:
"Солидарные выплаты клубам, которые не принимают участие в Суперлиге"
Заччем им богатым и красивым кого то кормить??
1-й прицип:
В Суперлиге будут участвовать 60–80 команд. Все доходы будут распределены между всеми участниками соревнований.
Зачем богатым и укомплектованным делиться со всеми???