Неймар сыграл на покерном турнире сразу после поражения от «Баварии»

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вчера, 11:27

Нападающий ПСЖ принял участие в покерном турнире European Poker Tour в Париже.

Что примечательно, бразилец сыграл на следующий день после поражения своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

Стоимость участия в турнире по покеру составляет 10 тысяч евро. Неймар быстро вылетел из главного турнира после поражения, но сумел пройти дальше во второй день соревнования.

Бразилец попал в число 45 участников, которые сыграют на следующем этапе. На турнире выступил 71 человек.