Неймар сыграл на покерном турнире сразу после поражения от «Баварии»

Нападающий ПСЖ Неймар принял участие в покерном турнире European Poker Tour в Париже.
Что примечательно, бразилец сыграл на следующий день после поражения своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).
Стоимость участия в турнире по покеру составляет 10 тысяч евро. Неймар быстро вылетел из главного турнира после поражения, но сумел пройти дальше во второй день соревнования.
Бразилец попал в число 45 участников, которые сыграют на следующем этапе. На турнире выступил 71 человек.
Вот это да! Да как он посмел выйти из дома после поражения от Баварии!
Вот это да! Да как он посмел выйти из дома после поражения от Баварии!