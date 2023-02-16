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Неймар сыграл на покерном турнире сразу после поражения от «Баварии»

вчера, 11:27
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар принял участие в покерном турнире European Poker Tour в Париже.

Что примечательно, бразилец сыграл на следующий день после поражения своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

Стоимость участия в турнире по покеру составляет 10 тысяч евро. Неймар быстро вылетел из главного турнира после поражения, но сумел пройти дальше во второй день соревнования.

Бразилец попал в число 45 участников, которые сыграют на следующем этапе. На турнире выступил 71 человек.

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 16:22
В покер сложнее играть , чем в футбол
salleeh
salleeh
вчера в 15:14, ред.
Давайте угадаю, в покер он играет лучше, чем в футбол…🤔😆
112910415
112910415
вчера в 13:17
плакал и играл, играл, играл ...
DaslerU
DaslerU
вчера в 12:41
50 играет в покер.
протон
протон
вчера в 12:11
После поражения от Баварии, Неймар съел 2 йогурта и сделал звонок по неизвестному номеру телефона. Юристы "ПСЖ" уже занимаются этим вопросом.
Вот это да! Да как он посмел выйти из дома после поражения от Баварии!
wrathofkillx
wrathofkillx
вчера в 12:04
Не вижу проблемы, личная жизнь - личное дело каждого, как это мешает футболу?
Elliada
Elliada
вчера в 12:00
Не знал, что Неймар играет в покер. Обычно, игроки умеют контролировать эмоции, что не скажешь про Неймара. Но если он любитель, а не профи, тогда ладно. Хобби - личное дело каждого
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:53, ред.
Кто то уходит после футбола в гольф, ну а кто то в покер....
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