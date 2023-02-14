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В «Химках» сообщили о взломе клубного YouTube-канала

вчера, 15:19

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил о взломе YouTube-канала подмосковного клуба.

14 февраля название канала сменилось на «Анти футбольный клуб „Химки“, а никнейм на — sadygov97. В данный момент канал недоступен.

Клубный YouTube-канал взломали. Наши IT‑службы сейчас выясняют, откуда была атака.

Получилось ли вернуть канал? Занимаемся этим. Посмотрим, насколько это возможно. Пока аккаунт находится под каким‑то чужим воздействием. Если поймём, что без вариантов, будет повод открыть страницу на Rutube и уйти из YouTube. Давно к этому шли, а эта ситуация может подтолкнуть нас сделать это быстрее.

Сейчас служба безопасности выясняет, кто мог это сделать. Доступ был у сотрудников пресс‑службы, но у них не было смысла делать это. Думаю, что это какие‑то внешние вмешательства. Без сомнений. Видимо, кто‑то „заказал“. С учётом того, что в ряде Telegram‑каналов с сомнительным содержанием сразу произошло размещение новостей (про YouTube‑канал „Химок“), эта история кем‑то организована. Значит, кому‑то это было нужно.

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Химки
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:21
Соперники не дремлют.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:10
Похоже, что хакеры перепутали сайты, хотели, что то другое взломать да промахнулись.
Loko57
Loko57
вчера в 16:58
Бедные Химки, и тут пострадали)))
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:38
Самореклама, пиар?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:16
Ну все, теперь все секретыГогниева и Садыгова наружу выйдут. А точнее аферы
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:34
Кто то в Химках на Химичил..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:25
Кому и зачем это надо? Не понятно...
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