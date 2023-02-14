В «Химках» сообщили о взломе клубного YouTube-канала

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил о взломе YouTube-канала подмосковного клуба.

14 февраля название канала сменилось на «Анти футбольный клуб „Химки“, а никнейм на — sadygov97. В данный момент канал недоступен.

Клубный YouTube-канал взломали. Наши IT‑службы сейчас выясняют, откуда была атака.

Получилось ли вернуть канал? Занимаемся этим. Посмотрим, насколько это возможно. Пока аккаунт находится под каким‑то чужим воздействием. Если поймём, что без вариантов, будет повод открыть страницу на Rutube и уйти из YouTube. Давно к этому шли, а эта ситуация может подтолкнуть нас сделать это быстрее.

Сейчас служба безопасности выясняет, кто мог это сделать. Доступ был у сотрудников пресс‑службы, но у них не было смысла делать это. Думаю, что это какие‑то внешние вмешательства. Без сомнений. Видимо, кто‑то „заказал“. С учётом того, что в ряде Telegram‑каналов с сомнительным содержанием сразу произошло размещение новостей (про YouTube‑канал „Химок“), эта история кем‑то организована. Значит, кому‑то это было нужно.